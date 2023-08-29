Многие люди не готовят хинкали самостоятельно, считая, что это довольно сложное блюдо. Однако, если заранее подготовить качественные продукты и понять тонкости приготовления, это блюдо не отнимет у вас много времени и сил. Как приготовить хинкали в домашних условиях – читайте в материале.

Хинкали: особенности приготовления и основные секреты

Перед тем, как браться за лепку легенды грузинской кухни, стоит понимать множество факторов, которые нужно учитывать во время приготовления. К примеру:

Для того, чтобы хинкали получились действительно вкусными, берите ледяную воду. Муку нужно брать хорошую, высшего сорта. Используйте в рецепте именно винный уксус. Таким образом тесто получится еще более эластичным. Мясо рубите мелко. Если вы не можете выделить на этот этап больше времени, пропустите его через мясорубку. Чтобы хинкали не разорвались, бросайте их в кастрюлю хвостиками вниз.

Хинкали: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

1 кг муки;

600 мл воды;

2 ст. л. винного уксуса;

700 г говядины;

300 г свинины;

3 лука;

5 зубчиков чеснока;

40 г кинзы и петрушки;

1/2 ч. л. красного молотого перца;

по 1 ч. л. сладкой молотой паприки, тмина;

соль и перец.

Способ приготовления:

Муку посолите, добавьте в воду уксус. Вымешивайте тесто примерно 15-20 минут. Уберите его в холодильник на несколько часов. Мясо и лук пропустите через большую решетку мясорубки, зелень нарежьте мелко. Совместите все ингредиенты для начинки, перемешайте. Добавьте по частям ледяную воду, чтобы начинка была жидкой. Далее тесто разделите на две части. Раскатайте тонкий круг диаметром 10-12 см. Выложите начинку, сформуйте хинкали, закручивая тесто гармошкой по кругу. Верхушку теста срежьте. Опустите в кипящую воду хвостиками вниз, варите 7-10 минут, помешивая.