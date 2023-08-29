Многие люди не готовят хинкали самостоятельно, считая, что это довольно сложное блюдо. Однако, если заранее подготовить качественные продукты и понять тонкости приготовления, это блюдо не отнимет у вас много времени и сил. Как приготовить хинкали в домашних условиях – читайте в материале.
Хинкали: особенности приготовления и основные секреты
Перед тем, как браться за лепку легенды грузинской кухни, стоит понимать множество факторов, которые нужно учитывать во время приготовления. К примеру:
- Для того, чтобы хинкали получились действительно вкусными, берите ледяную воду.
- Муку нужно брать хорошую, высшего сорта.
- Используйте в рецепте именно винный уксус. Таким образом тесто получится еще более эластичным.
- Мясо рубите мелко. Если вы не можете выделить на этот этап больше времени, пропустите его через мясорубку.
- Чтобы хинкали не разорвались, бросайте их в кастрюлю хвостиками вниз.
Хинкали: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг муки;
- 600 мл воды;
- 2 ст. л. винного уксуса;
- 700 г говядины;
- 300 г свинины;
- 3 лука;
- 5 зубчиков чеснока;
- 40 г кинзы и петрушки;
- 1/2 ч. л. красного молотого перца;
- по 1 ч. л. сладкой молотой паприки, тмина;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Муку посолите, добавьте в воду уксус.
- Вымешивайте тесто примерно 15-20 минут.
- Уберите его в холодильник на несколько часов.
- Мясо и лук пропустите через большую решетку мясорубки, зелень нарежьте мелко.
- Совместите все ингредиенты для начинки, перемешайте.
- Добавьте по частям ледяную воду, чтобы начинка была жидкой. Далее тесто разделите на две части.
- Раскатайте тонкий круг диаметром 10-12 см. Выложите начинку, сформуйте хинкали, закручивая тесто гармошкой по кругу.
- Верхушку теста срежьте. Опустите в кипящую воду хвостиками вниз, варите 7-10 минут, помешивая.
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