Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое завоевало популярность во многих странах мира. Существует множество разновидностей хачапури – чуть ли не в каждом грузинском селе их готовят по своему рецепту.

Самыми известными хачапури являются: аджарское, имеретинское, мингрельское, абхазское и сванское.

В Армении также готовят хачапури, но, по традиции, его выпекают в форме конвертиков из слоеного теста.

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Как приготовить хачапури – рецепт в духовке

Сегодня делимся рецептом хачапури с сыром. Готовить будем в духовке, потому что это очень быстро, просто и вкусно.

Ингредиенты:

Для теста:

молоко – 340 мл

сахар – 1,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

растительное масло – 50 мл

дрожжи сухие – 1 ч. л. или живые дрожжи – 20 г

мука пшеничная – 500 г

Для начинки:

сулугуни – 500 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

Для смазки изделий:

яйца – 2 шт.

Приготовление:

Сначала замесим тесто. Для этого в теплое молоко добавляем сахар, соль, масло, сухие или живые раскрошенные дрожжи, перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Тесто должно будет липкое, “забивать” его мукой не надо, потому что хачапури не получатся рыхлыми. Накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место на 1 час, чтобы подошло. Для начинки сулугуни натираем на крупной терке, добавляем немного соли и перца, перемешиваем. Немного сыра оставляем для посыпки изделий. После того, как тесто подошло, обминаем его. Затем делим на кусочки (примерно по 180 г) и формируем шарики. Каждый шарик раскатываем в круг. Выкладываем начинку и собираем тесто вокруг начинки. Теперь раскатываем лепешку с начинкой. Изделия выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой. Сверху хачапури смазываем взбитыми яйцами и посыпаем тертым сыром. Выпекаем в духовке при 180 °С около 10-15 минут.

Готовые хачапури с сыром можно смазать сливочным маслом и посыпать нарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Чем заменить сулугуни? Вместо сулугуни можно взять брынзу, моцареллу, осетинский или имеретинские сыры. Второй вариант – можно взять сыр Чечил (не копченый). Перед приготовлением его нужно вымочить в молоке и нарезать.

Эта вкусная и сытная закуска продолжает завоевывать сердца любителей грузинской кухни по всему миру. Его рецепты могут варьироваться в зависимости от местных вкусов. Нужно приготовить!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.