Хачапури – традиционное грузинское блюдо, которое завоевало популярность во многих странах мира. Существует множество разновидностей хачапури – чуть ли не в каждом грузинском селе их готовят по своему рецепту.
Самыми известными хачапури являются: аджарское, имеретинское, мингрельское, абхазское и сванское.
В Армении также готовят хачапури, но, по традиции, его выпекают в форме конвертиков из слоеного теста.
Как приготовить хачапури – рецепт в духовке
Сегодня делимся рецептом хачапури с сыром. Готовить будем в духовке, потому что это очень быстро, просто и вкусно.
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко – 340 мл
- сахар – 1,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- растительное масло – 50 мл
- дрожжи сухие – 1 ч. л. или живые дрожжи – 20 г
- мука пшеничная – 500 г
Для начинки:
- сулугуни – 500 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Для смазки изделий:
- яйца – 2 шт.
Приготовление:
- Сначала замесим тесто. Для этого в теплое молоко добавляем сахар, соль, масло, сухие или живые раскрошенные дрожжи, перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Тесто должно будет липкое, “забивать” его мукой не надо, потому что хачапури не получатся рыхлыми.
- Накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место на 1 час, чтобы подошло.
- Для начинки сулугуни натираем на крупной терке, добавляем немного соли и перца, перемешиваем. Немного сыра оставляем для посыпки изделий.
- После того, как тесто подошло, обминаем его. Затем делим на кусочки (примерно по 180 г) и формируем шарики.
- Каждый шарик раскатываем в круг. Выкладываем начинку и собираем тесто вокруг начинки.
- Теперь раскатываем лепешку с начинкой.
- Изделия выкладываем на противень застеленный пергаментной бумагой.
- Сверху хачапури смазываем взбитыми яйцами и посыпаем тертым сыром.
- Выпекаем в духовке при 180 °С около 10-15 минут.
Готовые хачапури с сыром можно смазать сливочным маслом и посыпать нарезанной зеленью. Приятного аппетита!
Чем заменить сулугуни? Вместо сулугуни можно взять брынзу, моцареллу, осетинский или имеретинские сыры. Второй вариант – можно взять сыр Чечил (не копченый). Перед приготовлением его нужно вымочить в молоке и нарезать.
Эта вкусная и сытная закуска продолжает завоевывать сердца любителей грузинской кухни по всему миру. Его рецепты могут варьироваться в зависимости от местных вкусов. Нужно приготовить!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.