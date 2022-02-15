Давно відомо, що молода, здорова шкіра – це результат не стільки використання косметичних засобів, скільки дбайливого ставлення до власного здоров’я. А збалансоване харчування є основою здоров’я. Якщо додати до нього активний рух і відсутність шкідливих звичок, отримаємо потенційно здорову людину.

Найбільшим органом людського тіла є шкіра. І всі, та особливо жінки, хочуть мати бездоганну шкіру. Однак на її стан і вигляд впливає не лише час, а й нездоровий спосіб життя та погані звички: куріння, алкоголь, погане харчування, нестача антиоксидантів і жирних кислот.

Нестача сну та надлишок стресу теж негативно впливають на шкіру. Аби зберегти її здоровою, насамперед варто дотримуватися певних порад щодо харчування та способу життя.

Ключовим запобіжником старіння шкіри є збалансована дієта, багата на антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Для оптимального здоров’я шкіри потрібні насамперед вітаміни A, B2, B3, B6, C, D, E, цинк і селен. Якщо організм їх не отримує у достатній кількості, це може викликати проблеми зі шкірою.

Харчуйтеся різноманітно

Найважливіша порада щодо їжі — вживати більше здорових натуральних продуктів.

Але жоден продукт чи група продуктів окремо не можуть забезпечити всіма поживними речовинами, потрібними нашому тілу та шкірі. Отже, здорове збалансоване харчування має включати принаймні п’ять порцій на день різних фруктів та овочів, щоб забезпечити різноманіття антиоксидантів. Вони допомагають захистити та відновити шкіру.

Також важливі у достатній кількості здорові жири: Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які надходять у складі жирної морської риби; поліненасичені та мононенасичені жири у складі молочних продуктів, горіхів, насіння, бобових, рослинних олій та нежирного м’яса.

Якщо ви дотримуєтеся різноманітної та збалансованої дієти, немає потреби у дієтичних добавках. Їжа та напої – найкращий спосіб забезпечити тіло та шкіру необхідними поживними речовинами. Але якщо ви не впевнені, що харчування дає вам усі ці нутрієнти, варто порадитися з лікарем або дієтологом.

Вживайте достатню кількість рідини

Здорова шкіра потребує зволоження. Для цього слід випивати шість-вісім склянок на день взимку, та більше – у літні місяці або якщо ви дуже активні. Це може бути вода, нежирне молоко та напої без цукру, зокрема чай і кава. А ось фруктовий сік і коктейлі є джерелом вільних цукрів, тому більше 150 мл на день їх пити не варто.

Пам’ятайте, що продукти також містять воду. Вибір продуктів зі значною часткою рідини допоможе зберегти вашу шкіру зволоженою та матиме додаткову антиоксидантну дію. До таких продуктів належать огірок, помідор, шпинат, броколі, кавун, яблука, цитрусові та ягоди.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Обмежте алкоголь. Надмірна його кількість висушує шкіру. Від зневоднення утворюються зморшки, оскільки вона перестає бути достатньо еластичною.

Прискорює старіння шкіри й куріння. Токсини диму перешкоджають шкірі виробляти колаген, що й сприяє появі зморшок. Тому краще відмовитися від тютюну тим, хто хоче мати сяючу шкіру.