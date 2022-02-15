Давно известно, что молодая, здоровая кожа – это результат не столько использования косметических средств, сколько бережного отношения к собственному здоровью. А сбалансированное питание является основой здоровья. Если добавить сюда активное движение и отсутствие вредных привычек, получим потенциально здорового человека.

Самым большим органом человеческого тела является кожа. И все, особенно женщины, хотят иметь безупречную кожу. Однако на ее состояние и вид влияет не только время, но и нездоровый образ жизни и вредные привычки: курение, алкоголь, плохое питание, нехватка антиоксидантов и жирных кислот.

Недостаток сна и избыток стресса тоже оказывает негативное влияние на кожу. Чтобы сохранить ее здоровой, прежде всего нужно следовать определенным советам по питанию и образу жизни.

Ключевым предохранителем старения кожи является сбалансированная диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами. Для оптимального здоровья кожи нужны прежде всего витамины A, B2, B3, B6, C, D, E, цинк и селен. Если организм их не получает в достаточном количестве, это может вызвать проблемы с кожей.

Питайтесь разнообразно

Важнейший совет по еде – употреблять больше здоровых натуральных продуктов.

Но один продукт или группа продуктов не могут обеспечить всеми питательными веществами, нужными нашему телу и коже. Следовательно, здоровое сбалансированное питание должно включать по крайней мере пять порций в день разнообразных фруктов и овощей, чтобы обеспечить разнообразие антиоксидантов. Они помогают защитить и восстановить кожу.

Также важны в достаточном количестве здоровые жиры: Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, поступающие из жирной морской рыбы, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры из молочных продуктов, орехов, семян, бобовых, растительных масел и нежирного мяса.

Если вы придерживаетесь разнообразной и сбалансированной диеты, у вас нет необходимости в диетических добавках. Еда и напитки – лучший способ обеспечить тело и кожу необходимыми питательными веществами. Но если вы не уверены, что питание дает вам все эти нутриенты, следует посоветоваться с врачом или диетологом.

Употребляйте достаточное количество жидкости.

Здоровая кожа нуждается в увлажнении. Для этого нужно выпивать шесть-восемь стаканов жидкости в день зимой, и больше — в летние месяцы или если вы очень активны. Это может быть вода, нежирное молоко и напитки без сахара, включая чай и кофе. А вот фруктовый сок и коктейли являются источником свободных сахаров, поэтому свыше 150 мл в день пить их не стоит.

Помните, что все продукты содержат воду. Выбор продуктов со значительной долей жидкости поможет сохранить вашу кожу увлажненной и будет иметь дополнительное антиоксидантное действие. К таким продуктам относятся огурцы, помидоры, шпинат, брокколи, арбузы, яблоки, цитрусовые и ягоды.

Откажитесь от вредных привычек

Ограничьте алкоголь. Чрезмерное его количество высушивает кожу. От обезвоживания образуются морщинки, поскольку она перестает быть достаточно эластичной.

Ускоряет старение кожи и курение. Токсины дыма препятствуют коже вырабатывать больше коллагена, что способствует появлению морщин.