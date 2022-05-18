Травневе сонце вже доволі активне, тому треба не чекати літа, а дбати про свою шкіру вже зараз. Щоб вберегти шкіру від променів, треба правильно підібрати сонцезахисний крем.

Навесні актуальні ті ж самі засоби, якими користуються влітку. Проте як же обрати крем для засмаги?

Для початку треба зрозуміти, що є три види ультрафіолетових променів:

А /UVA/ – найбільш підступні промені, вони однаково “працюють” в будь-який час року, через це у людей з’являються веснянки, пігментні плями;

– найбільш підступні промені, вони однаково “працюють” в будь-який час року, через це у людей з’являються веснянки, пігментні плями; В /UVB/ – це той спектр, завдяки якому людина загоряє та обгоряє; вони проникають лише у верхній шар шкіри, якщо зловживати ними, вони провокують фотостаріння;

– це той спектр, завдяки якому людина загоряє та обгоряє; вони проникають лише у верхній шар шкіри, якщо зловживати ними, вони провокують фотостаріння; С /UVC/ – найбільш шкідливі, але вони не досягають Землі, їх поглинає озоновий шар.

Для того, щоб захиститися від шкідливого впливу променів, треба користуватися кремами з SPF (Sun Protection Factor – фактор захисту від сонця).

– Числова величина фільтру визначає силу захисту. Це значення вказує час перебування на сонці, протягом якого шкіра не отримає опіку, – пояснюють фахівці.

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Щоб зрозуміти, скільки часу захищає крем, значення SPF треба помножити на 15.

Приклад:

SPF 10 – захист 2,5 годин;

SPF 20 – захист 5 годин;

SPF 50 – захист 12 годин 30 хвилин.

Види захисту: