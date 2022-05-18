Травневе сонце вже доволі активне, тому треба не чекати літа, а дбати про свою шкіру вже зараз. Щоб вберегти шкіру від променів, треба правильно підібрати сонцезахисний крем.
Навесні актуальні ті ж самі засоби, якими користуються влітку. Проте як же обрати крем для засмаги?
Для початку треба зрозуміти, що є три види ультрафіолетових променів:
- А /UVA/ – найбільш підступні промені, вони однаково “працюють” в будь-який час року, через це у людей з’являються веснянки, пігментні плями;
- В /UVB/ – це той спектр, завдяки якому людина загоряє та обгоряє; вони проникають лише у верхній шар шкіри, якщо зловживати ними, вони провокують фотостаріння;
- С /UVC/ – найбільш шкідливі, але вони не досягають Землі, їх поглинає озоновий шар.
Для того, щоб захиститися від шкідливого впливу променів, треба користуватися кремами з SPF (Sun Protection Factor – фактор захисту від сонця).
– Числова величина фільтру визначає силу захисту. Це значення вказує час перебування на сонці, протягом якого шкіра не отримає опіку, – пояснюють фахівці.
Читайте також:Як правильно засмагати на сонці на морі
Щоб зрозуміти, скільки часу захищає крем, значення SPF треба помножити на 15.
Приклад:
- SPF 10 – захист 2,5 годин;
- SPF 20 – захист 5 годин;
- SPF 50 – захист 12 годин 30 хвилин.
Види захисту:
- мінеральний фільтр – працює, як щит, він відображає УФ-промені. Оксид цинка та діоксид титана – речовини мінерального походження, непрозорі білі пігменти, вони не проникають в шкіру, а “лежать” на поверхні, відбиваючи промені і добре переносяться навіть людьми з чутливою шкірою;
- хімічний фільтр – до них належать різні синтезовані органічні сполуки, вони проникають у верхній шар шкіри, тому їх захисна дія починається лише через 25-30 хвилин після нанесення; проте вони поглинають і перетворюють світло в тепло, небезпечне для шкіри.