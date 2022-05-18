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Краса

Травневе сонце: якими сонцезахисними кремами користуватися

18 Травня 2022, 17:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
засмага загар
Джерело: Pixabay

Травневе сонце вже доволі активне, тому треба не чекати літа, а дбати про свою шкіру вже зараз. Щоб вберегти шкіру від променів, треба правильно підібрати сонцезахисний крем.

Навесні актуальні ті ж самі засоби, якими користуються влітку. Проте як же обрати крем для засмаги?

Для початку треба зрозуміти, що є три види ультрафіолетових променів:

  • А /UVA/ – найбільш підступні промені, вони однаково “працюють” в будь-який час року, через це у людей з’являються веснянки, пігментні плями;
  • В /UVB/ – це той спектр, завдяки якому людина загоряє та обгоряє; вони проникають лише у верхній шар шкіри, якщо зловживати ними, вони провокують фотостаріння;
  • С /UVC/ – найбільш шкідливі, але вони не досягають Землі, їх поглинає озоновий шар.

Для того, щоб захиститися від шкідливого впливу променів, треба користуватися кремами з SPF (Sun Protection Factor – фактор захисту від сонця).

– Числова величина фільтру визначає силу захисту. Це значення вказує час перебування на сонці, протягом якого шкіра не отримає опіку, – пояснюють фахівці.

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Щоб зрозуміти, скільки часу захищає крем, значення SPF треба помножити на 15.

Приклад:

  • SPF 10 – захист 2,5 годин;
  • SPF 20 – захист 5 годин;
  • SPF 50 – захист 12 годин 30 хвилин.
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Види захисту:

  • мінеральний фільтр – працює, як щит, він відображає УФ-промені. Оксид цинка та діоксид титана – речовини мінерального походження, непрозорі білі пігменти, вони не проникають в шкіру, а “лежать” на поверхні, відбиваючи промені і добре переносяться навіть людьми з чутливою шкірою;
  • хімічний фільтр – до них належать різні синтезовані органічні сполуки, вони проникають у верхній шар шкіри, тому їх захисна дія починається лише через 25-30 хвилин після нанесення; проте вони поглинають і перетворюють світло в тепло, небезпечне для шкіри.

Теги
засмага, Краса
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