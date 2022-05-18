Майское солнце уже достаточно активно, поэтому нужно не ждать лета, а заботиться о своей коже уже сейчас. Чтобы уберечь кожу от лучей, нужно правильно подобрать солнцезащитный крем.

Весной актуальны те же средства, которыми пользуются летом. Однако как выбрать крем для загара?

Для начала нужно понять, что есть три вида ультрафиолетовых лучей:

А /UVA/ — наиболее коварные лучи, они одинаково “работают” в любое время года, поэтому у людей появляются веснушки, пигментные пятна;

— наиболее коварные лучи, они одинаково “работают” в любое время года, поэтому у людей появляются веснушки, пигментные пятна; В /UVB/ – это тот спектр, благодаря которому человек загорает и обгорает; они проникают только в верхний слой кожи, если злоупотреблять ими, они провоцируют фотостарение;

– это тот спектр, благодаря которому человек загорает и обгорает; они проникают только в верхний слой кожи, если злоупотреблять ими, они провоцируют фотостарение; С /UVC/ – наиболее вредные, но они не достигают Земли, их поглощает озоновый слой.

Для того, чтобы защититься от вредного воздействия лучей, нужно пользоваться кремами с SPF (Sun Protection Factor – фактор защиты от солнца).

— Численная величина фильтра определяет силу защиты. Это значение указывает время пребывания на солнце, в течение которого кожа не получит ожога, – объясняют специалисты.

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Чтобы понять, сколько времени защищает крем, значение SPF следует умножить на 15.

Пример:

SPF 10 – защита 2,5 часов;

SPF 20 – защита 5 часов;

SPF 50 – защита 12 часов 30 минут.

Виды защиты: