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Їжа

Як зварити варення з гарбуза: простий і швидкий рецепт

6 Листопада 2023, 11:14
Ірина Ігнатова редакторка стрічки
Варенье из тыквы

Варення з гарбуза – це прекрасний осінній десерт. Як зварити варення з гарбуза – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варення з гарбуза – інгредієнти

Для того, щоб зварити гарбузове варення, вам знадобиться:

  • гарбуз очищений – 1 кг,
  • цукор – 1 кг,
  • кислота лимонна – 1,5 ч. л.,
  • кориця мелена, 
  • гвоздика мелена, 
  • горіх мускатний.

Кількість спецій відрегулюйте на свій смак.

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Як приготувати варення з гарбуза

Попередньо потрібно підготувати тару. Банки мають бути чистими, краще їх простерилізувати. Після цього робимо наступне:

  1. Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння. 
  2. Нарізаємо м’якоть гарбуза дрібними кубиками та кладемо в каструлю.
  3. Додаємо цукор у пропорції 1:1 та спеції.
  4. Ставимо каструлю на сильний вогонь і доводимо до кипіння, не забуваючи при цьому постійно помішувати варення.
  5. Зменшуємо вогонь і варимо ще 20 хв.
  6. Додаємо лимонну кислоту приблизно за п’ять хвилин до готовності.
  7. Розкладаємо готове варення в підготовлену тару.

Стерилізувати варення в банках необов’язково.

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