Варення з гарбуза – це прекрасний осінній десерт. Як зварити варення з гарбуза – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варення з гарбуза – інгредієнти

Для того, щоб зварити гарбузове варення, вам знадобиться:

гарбуз очищений – 1 кг,

цукор – 1 кг,

кислота лимонна – 1,5 ч. л.,

кориця мелена,

гвоздика мелена,

горіх мускатний.

Кількість спецій відрегулюйте на свій смак.

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Як приготувати варення з гарбуза

Попередньо потрібно підготувати тару. Банки мають бути чистими, краще їх простерилізувати. Після цього робимо наступне:

Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння. Нарізаємо м’якоть гарбуза дрібними кубиками та кладемо в каструлю. Додаємо цукор у пропорції 1:1 та спеції. Ставимо каструлю на сильний вогонь і доводимо до кипіння, не забуваючи при цьому постійно помішувати варення. Зменшуємо вогонь і варимо ще 20 хв. Додаємо лимонну кислоту приблизно за п’ять хвилин до готовності. Розкладаємо готове варення в підготовлену тару.

Стерилізувати варення в банках необов’язково.