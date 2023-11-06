Варення з гарбуза – це прекрасний осінній десерт. Як зварити варення з гарбуза – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Варення з гарбуза – інгредієнти
Для того, щоб зварити гарбузове варення, вам знадобиться:
- гарбуз очищений – 1 кг,
- цукор – 1 кг,
- кислота лимонна – 1,5 ч. л.,
- кориця мелена,
- гвоздика мелена,
- горіх мускатний.
Кількість спецій відрегулюйте на свій смак.
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Як приготувати варення з гарбуза
Попередньо потрібно підготувати тару. Банки мають бути чистими, краще їх простерилізувати. Після цього робимо наступне:
- Очищаємо гарбуз від шкірки та насіння.
- Нарізаємо м’якоть гарбуза дрібними кубиками та кладемо в каструлю.
- Додаємо цукор у пропорції 1:1 та спеції.
- Ставимо каструлю на сильний вогонь і доводимо до кипіння, не забуваючи при цьому постійно помішувати варення.
- Зменшуємо вогонь і варимо ще 20 хв.
- Додаємо лимонну кислоту приблизно за п’ять хвилин до готовності.
- Розкладаємо готове варення в підготовлену тару.
Стерилізувати варення в банках необов’язково.
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