Коньяк – популярний алкогольний напій, без якого не проходить жодне застілля. Виготовляють його за унікальною технологією зі спеціальних сортів винограду.

Аби не зіпсувати собі свято та не перенавантажувати шлунок, потрібно знати, яка закуска ідеально підходить до коньяку.

Факти ICTV дізнавалися, чим не можна закушувати коньяк та яка їжа ідеально підійде під цей напій.

Чим не можна закушувати коньяк – поради лікаря

Сімейний лікар Наталія Сидорець каже, що хороший коньяк дегустатори взагалі не рекомендують закушувати. Проте це у випадку, якщо споживати його у малій кількості.

На застіллях рідко можна побачити ситуацію, коли люди вживають мало алкоголю, тому закуска все ж знадобиться!

Існує перелік продуктів, якими не варто закушувати коньяк, аби не перенавантажувати шлунок ще більше:

жирні сорти м’яса (свинина, баранина, яловичина, качка) або смажене мʼясо – в поєднанні з коньяком збільшує навантаження на печінку та підшлункову;

(свинина, баранина, яловичина, качка) або смажене мʼясо – в поєднанні з коньяком збільшує навантаження на печінку та підшлункову; шоколад чи шоколадні батончики – у поєднанні з алкоголем негативно впливає на підшлункову;

– у поєднанні з алкоголем негативно впливає на підшлункову; тістечка з кремом – шлунок починає перетравлюватиме їх першими, забуваючи боротися з алкоголем;

– шлунок починає перетравлюватиме їх першими, забуваючи боротися з алкоголем; свіжі помідори – кислоти у поєднанні зі спиртами коньяку спровокують здуття живота або нетравлення шлунка;

– кислоти у поєднанні зі спиртами коньяку спровокують здуття живота або нетравлення шлунка; лимон – кислоти повністю перекриють смак алкоголю;

– кислоти повністю перекриють смак алкоголю; сік та газовані напої – запивати ними коньяк не варто, адже вони перекриють смак спиртного, крім того, існує ризик, що ви сп’янієте занадто швидко.

– Варто розуміти, що не існує безпечної дози алкоголю. Тому лікарі в будь-якому випадку не радять його вживати, – каже Сидорець.

Які закуски підійдуть до коньяку

– Це продуктами, які не будуть перебивати аромат та смак коньяку, – каже лікар.

Серед продуктів, які найбільше підійдуть до коньяку: