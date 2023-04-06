Коньяк – популярний напій, який виготовляють за унікальною технологією зі спеціальних сортів винограду. Без цього спиртного не проходить жодне застілля.

Однак люди вживають коньяк не лише на свята, а й у лікувальних цілях. Вважається, що столова ложка коньяку здатна нормалізувати тиск та позитивно вплинути на судини.

Факти ICTV дізнавалися, що відбувається в організмі при вживанні коньяку та чи дійсно столова ложка напою позитивно впливає на внутрішній тиск.

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Як коньяк впливає на організм?

Лікар-терапевт Галина Перелигіна зазначає, що науково не доведений позитивний вплив коньяку на організм людини.

Проте, як і будь-який алкогольний напій, коньяк розширює судини та впливає на серцево-судинну систему.

– Ми можемо помічати в людей, які випили коньяк чи інший міцний алкоголь, почервоніння обличчя. Це реакція організму на покращення кровопостачання. Адже коньяк розширює судини, – додає лікар.

В результаті розширення судин відбувається ефект гіперемії, тобто почервоніння. Втім, за словами Перелигіної, жодного лікувального ефекту коньяк не несе!

– Ми не можемо рекомендувати вживати міцні алкогольні напої, навіть у маленькій кількості. Проте люди вживають столову ложку коньяку, як засіб народної медицини, – каже лікар.

Перелигіна додає, що доказової бази позитивного впливу коньяку на організм чи тиск немає.

Як коньяк впливає на серцево-судинну систему?

Він прискорює серцебиття, відповідно, прискорює роботу самого серця. В результаті розширення судин до серцевого м’яза збільшується приплив крові, тому в людей починається тахікардія.

Ефект від цього дуже тимчасовий.

– Є ще один міф. Якщо в людини є атеросклеротичні бляшки, то для профілактики атеросклерозу радять вживати помірну дозу коньяку. Але жодної доказової бази такого методу профілактики немає, – додає Перелигіна.

Також коньяк впливає на ниркові судини, тому людям, які мають проблеми з нирками, варто обмежити вживання міцного алкоголю.

Як коньяк впливає на тиск – знижує чи підвищує?

Що стосується впливу коньяку на тиск, то за словами лікаря, тиск спершу підвищується, але потім швидко знижується.

– Для підвищення артеріального тиску достатньо випити до 100 г коньяку. Ефект від вживання напою настає досить швидко шляхом розширення судин, а великі дози алкоголю прискорюють серцебиття, – каже Перелигіна.

Після того, як людина випиває коньяк, серце починає активніше працювати, відповідно, зростає навантаження на судини та підвищується тиск. Проте цей ефект дуже тимчасовий.

Перелигіна не радить українцям приймати коньяк у лікувальних цілях, особливо для підвищення артеріального тиску, оскільки “лікувальні” властивості минуть за кілька хвилин.

– А людям з підвищеним тиском (гіпертонікам) коньяк взагалі не можна вживати! Він може навіть спровокувати інсульт, – додає лікар.

При легкій формі гіпертонії середньодобова доза коньяку для чоловіків становить не більше 50 г, а для жінок — не більше 30 г.

Якщо вас турбує підвищений чи понижений тиск, краще одразу звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Лише кваліфікований лікар зможе знайти проблему та допоможе її вилікувати.