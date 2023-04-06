Коньяк — популярный напиток, который изготавливают по уникальной технологии из специальных сортов винограда. Без этого спиртного не проходит ни одно застолье.

Но люди употребляют коньяк не только на праздники, но и в лечебных целях. Считается, что столовая ложка коньяка способна нормализовать давление и положительно повлиять на сосуды.

Факты ICTV узнавали, что происходит в организме при употреблении коньяка и действительно ли столовая ложка напитка положительно влияет на внутреннее давление.

Сейчас смотрят

Как коньяк влияет на организм?

Врач-терапевт Галина Перелыгина отмечает, что научно не доказано положительное влияние коньяка на организм человека.

Однако, как любой алкогольный напиток, коньяк расширяет сосуды и влияет на сердечно-сосудистую систему.

— Мы можем замечать у людей, которые выпили коньяк или другой крепкий алкоголь, покраснение лица. Это реакция организма на улучшение кровоснабжения. Ведь коньяк расширяет сосуды, — добавляет врач.

Путем расширения сосудов происходит эффект гиперемии, то есть покраснения. Но по словам Перелыгиной, никакого лечебного эффекта коньяк не несет!

— Мы не можем рекомендовать употреблять крепкие алкогольные напитки, даже в маленьком количестве. Однако люди употребляют столовую ложку коньяка, как средство народной медицины, — говорит врач.

Перелыгина добавляет, что доказательной базы положительного влияния коньяка на организм или давление нет.

Как коньяк влияет на сердечно-сосудистую систему?

Он ускоряет сердцебиение, соответственно, ускоряет работу самого сердца. В результате расширения сосудов к сердечной мышце увеличивается приток крови, поэтому у людей начинается тахикардия.

Эффект от этого очень временный.

— Есть еще один миф. Если у человека имеются атеросклеротические бляшки, то для профилактики атеросклероза советуют употреблять умеренную дозу коньяка. Но никакой доказательной базы такого метода профилактики нет, — добавляет Перелыгина.

Также коньяк влияет на почечные сосуды, поэтому людям, имеющим проблемы с почками, стоит ограничить употребление крепкого алкоголя.

Как коньяк влияет на давление — снижает или повышает?

Что касается влияния коньяка на давление, то по словам врача, давление сперва повышается, но потом быстро снижается.

— Для повышения артериального давления достаточно выпить до 100 г коньяка. Эффект от употребления напитка наступает довольно быстро путем расширения сосудов, а большие дозы алкоголя ускоряют сердцебиение, — говорит Перелыгина.

После того, как человек выпивает коньяк, сердце начинает активнее работать, соответственно, возрастает нагрузка на сосуды и повышается давление. Однако этот эффект очень временный.

Перелыгина не советует украинцам принимать коньяк в лечебных целях, особенно для повышения артериального давления, поскольку “лечебные” свойства пройдут через несколько минут.

— А людям с повышенным давлением (гипертоникам) коньяк вообще нельзя употреблять! Он может даже спровоцировать инсульт, — добавляет врач.

При легкой форме гипертонии среднесуточная доза коньяка для мужчин составляет не более 50 г, а для женщин — не более 30 г.

Если вас беспокоит повышенное или пониженное давление, лучше сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Только квалифицированный врач сможет найти проблему и поможет ее вылечить.