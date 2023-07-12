Сезон кабачків у самому розпалі. Якщо вам набридло просто смажити овоч, приготуйте кабачковий рулет. Це смачна та незвична страва, яка сподобається кожному у вашій родині.

Як приготувати смачний кабачковий рулет – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться

Інгредієнти:

Кабачки великі – 2 шт.

Яйця — 3 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Борошно — 4 ст. л із гіркою.

Сода — 1/3 ч. л.

Сіль, перець на ваш смак.

Інгредієнти для начинки:

плавлений сирок – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

сметана (майонез, крем-сир) – 4 ст. л.;

томати – 2 шт.;

печериці – 3-4 шт.;

кріп, сіль на ваш смак.

Як готувати

Ретельно помийте кабачки та натріть їх на великій тертці. Додайте сіль та ретельно перемішайте. Залиште кабачки на 10-15 хв, щоб овочі пустили зайвий сік.

В окремій мисці збийте яйця зі сметаною. Злийте рідину з кабачків та додайте до сметано-яєчної маси. Тепер всипте борошно, соду й ретельно перемішайте основу для рулету.

Розігрійте духовку до 200°, а поки застеліть деко пергаментом та викладіть на нього кабачкове тісто. Рівномірно розподіліть кабачки по всьому листу тонким шаром.

Випікайте кабачковий корж за температури 200° 30 хв, а потім перекладіть його на тверду поверхню, щоб маса охолола.

Тепер приготуйте начинку: натріть сирки, часник та перемішайте. Додайте кріп, сіль та улюблені спеції. Помідори наріжте кільцями, а нарізані гриби підсмажте до золотистої скоринки.

На холодний кабачковий корж викладіть сирну начинку, додайте томати й гриби та скрутіть рулет. Готовий кабачковий рулет поставте в холодильник та залиште на 2-3 години.

По закінченню часу можна куштувати рулет з кабачків та насолоджуватися. Смачного!

Перевага кабачкового рулету в тому, що додавати в нього можна найрізноманітніші начинки. Ви можете замінити томати та гриби на твердий сир та шинку, червону рибу та крем-сир чи фарш.