Вино з червоної смородини – легкий та літній алкогольний напій, який має неймовірний смак та аромат.

Зробити смородинове вино можна легко в домашніх умовах, адже для приготування вам знадобиться лише вільний час та три інгредієнти.

Як приготувати вино з червоної смородини в домашніх умовах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Інгредієнти:

червона смородина – 3 кг;

цукор – 2 кг;

вода – 5 л.

Як готувати

Спершу потрібно ретельно вимити ягоди від пилу та бруду, прибрати зайве сміття. Чисту смородину перекладіть у банку чи іншу скляну місткість, засипте цукром та залийте водою.

Добре перемішати майбутнє вино та натягніть на горлечко банки чи пляшки медичну рукавичку. Залиште вино в теплому місці на три тижні.

Через три тижні зніміть рукавичку та спробуйте напій – якщо вино надто кисле, радимо додати ще трохи цукру, перемішати, натягнути рукавичку та залишите ще на три тижні.

Після цього процідіть рідину через марлю, а банку, в якій бродило вино, помийте. Коли місткість висохне, перелийте напій назад. Знову додайте цукор, надягніть рукавичку на горлечко та залиште вино бродити ще на два тижні.

Через кілька тижнів поставте банку з вином на стілець, зніміть рукавичку та опустіть всередину м’яку трубочку, наприклад, для крапельниці.

Вниз поставте чисту банку та перелийте в неї напій через трубку. А щоб вино перетікало швидше та легше, радимо на початку втягнути трохи повітря через трубочку.

Коли напій опиниться в іншій банці, закрийте її та зберігайте вино у темному прохолодному місці. Після усіх цих етапів смородинове вино можна пити!