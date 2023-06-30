Шампунь для детей — важная и нужная вещь, ведь тонкие, нежные и мягкие волосы ребенка нуждаются в должном уходе.
Выбирая гигиенические продукты для своего малыша, каждая мама хочет, чтобы средства были не только эффективными, но и безопасными.
Можно ли детям мыть волосы шампунем для взрослых — Фактам ICTV рассказала эстетический трихолог-реабилитолог, член Союза трихологов Украины и Украинской ассоциации реабилитационной трихологии Татьяна Одарюк.
Можно ли мыть волосы ребенка шампунем для взрослых
Татьяна Одарюк отмечает, что волосы и кожа головы нуждаются в надлежащем уходе, независимо от возраста. Уход должен включать своевременное очищение кожи от пыли, грязи, жира, а также для поддержания нормальных обменных процессов.
— Структура волос ребенка и взрослого очень отличается. Соответственно, шампунь для взрослых ни в коем случае не подходит для детей, — подчеркивает эстетический трихолог.
Дело в том, что кожа головы у младенцев является чрезвычайно чувствительной, поэтому очень важно использовать только специальные шампуни.
Кроме того, у маленьких детей еще полностью не сформирован защитный слой от проникновения различных микробов, поэтому шампунь для взрослых малышам не подходит!
Как ухаживать за волосами младенца
— У новорожденных волосинки тонкие и мягкие, а волосяные луковицы — очень слабые. Поэтому волосы нужно аккуратно чистить и расчесывать, — советует эстетический трихолог.
Одарюк советует использовать детские шампуни и мягкую расческу с натуральной щетинкой.
Расчесывание стоит сочетать с мягким массажем кожи головы малыша. Это поможет улучшить кровообращение и ускорить рост волос.
— У многих новорожденных на голове есть корочки. За ними тоже нужно ухаживать. Для этого советую использовать масло, которое нужно наносить перед купанием, втирающими движениями, оставить на несколько минут, а затем смыть водой. При этом температура воды должна быть 33-37°C, — советует Одарюк.
Как ухаживать за волосами детей среднего возраста
Мыть голову деткам среднего возраста нужно специальными детскими шампунями.
— Мыть голову в таком возрасте стоит один раз в неделю, чтобы не смывать защитную пленку, — советует эстетический трихолог.
Также можно применить жидкие детские масочки для волос. Они помогут закрыть поверхностную кутикулу волос.
— Подстригать волосы можно раз в полгода или раз в год. Это зависит от роста волос и желания ребенка, — говорит Одарюк.
Трихолог также не советует расчесывать влажные волосы у детей такого возраста, поскольку они легко травмируются.
Уход за волосами в подростковом возрасте
Пубертатный период начинается у детей в возрасте 10-12 лет. В этот период подростки могут страдать от сухости волос или чрезмерного выделения кожного сала, когда пряди жирнеют уже на второй день после мытья головы.
— В таком случае нужно не просто правильно подбирать шампунь, но и использовать специальные лосьоны для кожи головы. Девочкам можно дополнительно применять разнообразные маски, — советует эстетический трихолог.
Уход за волосами в подростковом возрасте должен включать:
- систематическое очищение кожи головы;
- использование мягкой воды, которая не будет вредить коже и волосам;
- регулярное расчесывание;
- использование правильного шампуня, подобранного под кожу головы.
— Довольно часто у подростков начинает появляться перхоть. Ее нужно лечить специальными шампунями, которые будут устранять проблему. Также стоит применить различные маски, — советует Одарюк.
Эстетический трихолог также предоставила отдельные рекомендации по уходу за волосами девочкам-подросткам. Одарюк советует раз в месяц подстригать кончики (если пряди быстро секутся), избегать переохлаждения и перегревания кожи головы.
В таком возрасте также не стоит красить волосы и злоупотреблять моделирующими укладками.