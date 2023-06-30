Шампунь для детей — важная и нужная вещь, ведь тонкие, нежные и мягкие волосы ребенка нуждаются в должном уходе.

Выбирая гигиенические продукты для своего малыша, каждая мама хочет, чтобы средства были не только эффективными, но и безопасными.

Можно ли детям мыть волосы шампунем для взрослых — Фактам ICTV рассказала эстетический трихолог-реабилитолог, член Союза трихологов Украины и Украинской ассоциации реабилитационной трихологии Татьяна Одарюк.

Можно ли мыть волосы ребенка шампунем для взрослых

Татьяна Одарюк отмечает, что волосы и кожа головы нуждаются в надлежащем уходе, независимо от возраста. Уход должен включать своевременное очищение кожи от пыли, грязи, жира, а также для поддержания нормальных обменных процессов.

— Структура волос ребенка и взрослого очень отличается. Соответственно, шампунь для взрослых ни в коем случае не подходит для детей, — подчеркивает эстетический трихолог.

Дело в том, что кожа головы у младенцев является чрезвычайно чувствительной, поэтому очень важно использовать только специальные шампуни.

Кроме того, у маленьких детей еще полностью не сформирован защитный слой от проникновения различных микробов, поэтому шампунь для взрослых малышам не подходит!

Как ухаживать за волосами младенца

— У новорожденных волосинки тонкие и мягкие, а волосяные луковицы — очень слабые. Поэтому волосы нужно аккуратно чистить и расчесывать, — советует эстетический трихолог.

Одарюк советует использовать детские шампуни и мягкую расческу с натуральной щетинкой.

Расчесывание стоит сочетать с мягким массажем кожи головы малыша. Это поможет улучшить кровообращение и ускорить рост волос.

— У многих новорожденных на голове есть корочки. За ними тоже нужно ухаживать. Для этого советую использовать масло, которое нужно наносить перед купанием, втирающими движениями, оставить на несколько минут, а затем смыть водой. При этом температура воды должна быть 33-37°C, — советует Одарюк.

Как ухаживать за волосами детей среднего возраста

Мыть голову деткам среднего возраста нужно специальными детскими шампунями.

— Мыть голову в таком возрасте стоит один раз в неделю, чтобы не смывать защитную пленку, — советует эстетический трихолог.

Также можно применить жидкие детские масочки для волос. Они помогут закрыть поверхностную кутикулу волос.

— Подстригать волосы можно раз в полгода или раз в год. Это зависит от роста волос и желания ребенка, — говорит Одарюк.

Трихолог также не советует расчесывать влажные волосы у детей такого возраста, поскольку они легко травмируются.

Уход за волосами в подростковом возрасте

Пубертатный период начинается у детей в возрасте 10-12 лет. В этот период подростки могут страдать от сухости волос или чрезмерного выделения кожного сала, когда пряди жирнеют уже на второй день после мытья головы.

— В таком случае нужно не просто правильно подбирать шампунь, но и использовать специальные лосьоны для кожи головы. Девочкам можно дополнительно применять разнообразные маски, — советует эстетический трихолог.

Уход за волосами в подростковом возрасте должен включать:

систематическое очищение кожи головы;

использование мягкой воды, которая не будет вредить коже и волосам;

регулярное расчесывание;

использование правильного шампуня, подобранного под кожу головы.

— Довольно часто у подростков начинает появляться перхоть. Ее нужно лечить специальными шампунями, которые будут устранять проблему. Также стоит применить различные маски, — советует Одарюк.

Эстетический трихолог также предоставила отдельные рекомендации по уходу за волосами девочкам-подросткам. Одарюк советует раз в месяц подстригать кончики (если пряди быстро секутся), избегать переохлаждения и перегревания кожи головы.

В таком возрасте также не стоит красить волосы и злоупотреблять моделирующими укладками.