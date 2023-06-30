Шампунь для дітей – важлива та потрібна річ, адже тонке, ніжне та м’якеньке волосся дитини потребує належного догляду.

Обираючи гігієнічні продукти для свого малюка, кожна мама хоче, щоб засоби були не лише ефективними, а й безпечними.

Чи можна дітям мити волосся шампунем для дорослих – Фактам ICTV розповіла естетичний трихолог-реабілітолог, член Спілки трихологів України та Української асоціації реабілітаційної трихології Тетяна Одарюк.

Чи можна мити волосся дитини шампунем для дорослих

Тетяна Одарюк зазначає, що волосся та шкіра голови потребують належного догляду, незалежно від віку. Догляд має включати своєчасне очищення шкіри від пилу, бруду, жиру, а також для підтримки нормальних обмінних процесів.

– Структура волосся дитини та дорослого дуже відрізняється. Відповідно, шампунь для дорослих у жодному разі не підходить для дітей, – наголошує естетичний трихолог.

Річ у тім, що шкіра голови в немовлят є надзвичайно чутливою, тому дуже важливо використовувати лише спеціальні шампуні.

Крім того, у маленьких дітей ще повністю не сформований захисний шар від проникнення різних мікробів, тому шампунь для дорослих малюкам не підходить!

Як доглядати за волоссям немовляти

– У новонароджених волосинки тонкі та мʼякі, а волосяні цибулини – дуже слабкі. Тому волосся потрібно обережно очищувати та розчісувати, – радить естетичний трихолог.

Одарюк радить використовувати дитячі шампуні та мʼякий гребінець з натуральною щетинкою.

Розчісування варто поєднувати з мʼяким масажем шкіри голови малюка. Це допоможе поліпшити кровообіг та прискорити ріст волосся.

– У багатьох новонароджених на голові є кірочки. За ними теж потрібно доглядати. Для цього раджу використовувати олійку, яку потрібно наносити перед купанням, втираючими рухами, залишити на кілька хвилин, а потім змити водою. При цьому температура води має бути 33-37°C, – радить Одарюк.

Як доглядати за волоссям дітей середнього віку

Мити голову діткам середнього віку потрібно спеціальними дитячими шампунями.

– Мити голову у такому віці варто один раз на тиждень, щоб не змивати захисну плівку, – радить естетичний трихолог.

Також можна застосувати рідкі дитячі масочки для волосся. Вони допоможуть закрити поверхневу кутикулу волосся.

– Підстригати волосся можна раз на пів року чи раз на рік. Це залежить від росту волосся та бажання дитини, – каже Одарюк.

Трихолог також не радить розчісувати вологе волосся у дітей такого віку, оскільки воно легко травмується.

Догляд за волоссям у підлітковому віці

Пубертатний період починається у дітей у віці 10-12 років. У цей період підлітки можуть страждати від сухості волосся чи надмірного виділення шкірного сала, коли пасма жирніють вже на другий день після миття голови.

– У такому випадку потрібно не просто правильно підбирати шампунь, а й використовувати спеціальні лосьйони для шкіри голови. Дівчаткам можна додатково застосовувати різноманітні маски, – радить естетичний трихолог.

Догляд за волоссям у підлітковому віці має включати:

систематичне очищення шкіри голови;

використання мʼякої води, яка не буде шкодити шкірі та волоссю;

регулярне розчісування;

використання правильного шампуню, підібраного під шкіру голови.

– Доволі часто у підлітків починає зʼявлятися лупа. Її потрібно лікувати спеціальними шампунями, які усуватимуть проблему. Також варто застосувати різні маски, – радить Одарюк.

Естетичний трихолог також надала окремі рекомендації з догляду за волоссям дівчаткам-підліткам. Одарюк радить раз на місяць підстригати кінчики (якщо пасма швидко січуться), уникати переохолодження та перегрівання шкіри голови.

У такому віці також не варто фарбувати волосся та зловживати моделювальними укладками.