Нередко после визита ребенка к стоматологу и проведения инъекционной анестезии возникает такое осложнение как травматическое накушивание губы, щеки, языка.

Стоматолог Марианна Коршинская рассказала, что делать в таком случае.

— В большинстве случаев пациенты кусают нижнюю губу, ведь такова специфика обезболивания зубов нижней челюсти, которая застрагивает половину рта, — говорит Марианна Коршинская.

Как избежать такого усложнения?

Советы стоматологам:

пытаться использовать инфильтрационную анестезию, интралигаментарную, по возможности компьютерную анестезию;

давать родителям рекомендации, а ребенку полезную конфету для лизания.

Рекомендации родителям:

следить и напоминать ребенку, чтобы он не играл с губой, пока анестезия не пройдет;

можно положить за щеку кусок сложенного бинта.

Однако может быть ситуация, когда ребенок уже это сделал.

Что делать:

при необходимости обезболить – Ибупрофен, Парацетамол, местно – мороженым;

деткам 4+ местно можно использовать спрей Тантум Верде;

не травмировать дополнительно;

не употреблять горячую, кислую и острую пищу.

Если ситуация усложняется, следует обратиться к врачу.