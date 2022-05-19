Нередко после визита ребенка к стоматологу и проведения инъекционной анестезии возникает такое осложнение как травматическое накушивание губы, щеки, языка.
Стоматолог Марианна Коршинская рассказала, что делать в таком случае.
— В большинстве случаев пациенты кусают нижнюю губу, ведь такова специфика обезболивания зубов нижней челюсти, которая застрагивает половину рта, — говорит Марианна Коршинская.
Как избежать такого усложнения?
Советы стоматологам:
- пытаться использовать инфильтрационную анестезию, интралигаментарную, по возможности компьютерную анестезию;
- давать родителям рекомендации, а ребенку полезную конфету для лизания.
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Рекомендации родителям:
- следить и напоминать ребенку, чтобы он не играл с губой, пока анестезия не пройдет;
- можно положить за щеку кусок сложенного бинта.
Однако может быть ситуация, когда ребенок уже это сделал.
Что делать:
- при необходимости обезболить – Ибупрофен, Парацетамол, местно – мороженым;
- деткам 4+ местно можно использовать спрей Тантум Верде;
- не травмировать дополнительно;
- не употреблять горячую, кислую и острую пищу.
Если ситуация усложняется, следует обратиться к врачу.