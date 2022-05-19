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Ребенок сильно укусил губу после анестезии — что делать

19 мая 2022, 08:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина губи рот
Источник: Pixabay

Нередко после визита ребенка к стоматологу и проведения инъекционной анестезии возникает такое осложнение как травматическое накушивание губы, щеки, языка.

Стоматолог Марианна Коршинская рассказала, что делать в таком случае.

— В большинстве случаев пациенты кусают нижнюю губу, ведь такова специфика обезболивания зубов нижней челюсти, которая застрагивает половину рта, — говорит Марианна Коршинская.

Как избежать такого усложнения?

Советы стоматологам:

  • пытаться использовать инфильтрационную анестезию, интралигаментарную, по возможности компьютерную анестезию;
  • давать родителям рекомендации, а ребенку полезную конфету для лизания.
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Рекомендации родителям:

  • следить и напоминать ребенку, чтобы он не играл с губой, пока анестезия не пройдет;
  • можно положить за щеку кусок сложенного бинта.

Однако может быть ситуация, когда ребенок уже это сделал.

Что делать:

  • при необходимости обезболить – Ибупрофен, Парацетамол, местно – мороженым;
  • деткам 4+ местно можно использовать спрей Тантум Верде;
  • не травмировать дополнительно;
  • не употреблять горячую, кислую и острую пищу.
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Если ситуация усложняется, следует обратиться к врачу.

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