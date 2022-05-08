Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Имитирует поведение испуганного ребенка: учены создали для стоматологов робота-симулятора

8 мая 2022, 10:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Японские ученые разработали робота-ребенка, который, по идее, поможет стоматологам в приобретении необходимых навыков в общении с детьми, которые, как известно, бояться посещения такого рода специалистов.

Сообщается, что робота назвали PediaRoid. Он ростом около метра и весом 22 килограмма и выглядит как ребенок 5-6 лет. А именно: может шевелить руками и ногами, двигать глазами, ртом, языком, веками и имитировать человеческие эмоции.

Читайте также:
дитина стоматолог чищення зубівКогда ребенку начинать чистить зубы – ответ Комаровского

У куклы даже есть пульс, который можно измерить. Разработка робота стоила около 25 миллионов японских иен (около $190 тыс.).

По словам разработчиков, PediaRoid может изобразить чихание, кашель и даже рвоту, а также биться в конвульсиях. Механическая кукла также может менять цвет лица (бледнеть или краснеть), закатывать глаза.

У робота можно взять “кровь” для анализа. По словам его создателей, это совершенный симулятор чрезвычайной ситуации.

Источник
Daily Mail
Теги
Медики, Робот, Робототехника, Стоматологія, Япония
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь