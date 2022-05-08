Японские ученые разработали робота-ребенка, который, по идее, поможет стоматологам в приобретении необходимых навыков в общении с детьми, которые, как известно, бояться посещения такого рода специалистов.

Сообщается, что робота назвали PediaRoid. Он ростом около метра и весом 22 килограмма и выглядит как ребенок 5-6 лет. А именно: может шевелить руками и ногами, двигать глазами, ртом, языком, веками и имитировать человеческие эмоции.

У куклы даже есть пульс, который можно измерить. Разработка робота стоила около 25 миллионов японских иен (около $190 тыс.).

По словам разработчиков, PediaRoid может изобразить чихание, кашель и даже рвоту, а также биться в конвульсиях. Механическая кукла также может менять цвет лица (бледнеть или краснеть), закатывать глаза.

У робота можно взять “кровь” для анализа. По словам его создателей, это совершенный симулятор чрезвычайной ситуации.