Японські вчені розробили робота-дитину, який, по ідеї, допоможе стоматологам в придбанні необхідних навичок в спілкуванні з дітьми, які, як відомо, боятися відвідування такого роду фахівців.

Повідомляється, що робота назвали PediaRoid. Він зростом близько метра і вагою 22 кілограми і виглядає як дитина 5-6 років. А саме: може ворушити руками і ногами, рухати очима, ротом, язиком, повіками і імітувати людські емоції.

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У ляльки навіть є пульс, який можна виміряти. Розробка робота коштувала близько 25 мільйонів японських ієн (близько $190 тис.).

За словами розробників, PediaRoid може зобразити чхання, кашель і навіть блювоту, а також битися в конвульсіях. Механічна лялька також може змінювати колір обличчя (бліднути або червоніти), закочувати очі.

У робота можна взяти “кров” для аналізу. За словами його творців, це досконалий симулятор надзвичайної ситуації.