Нерідко після візиту дитини до стоматолога та проведення ін’єкційної анестезії виникає таке ускладнення як травматичне накушування губи, щоки, язика.
Стоматолог Маріанна Коршинська розповіла, що робити у такому разі.
– Здебільшого пацієнти кусають нижню губу, адже така специфіка знеболення зубів нижньої щелепи, що затерпає пів рота, – говорить Маріанна Коршинська
Як уникнути такого ускладнення?
Поради стоматологам:
- намагатися використовувати інфільтраційну анестезію, інтралігаментарну, за можливості комп’ютерну анестезію;
- давати батькам рекомендації, а дитині корисну цукерку для лизання.
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Рекомендації батькам:
- стежити та нагадувати дитині, щоб вона не гралася з губою, доки анестезія не мине;
- можна покласти за щоку шматок складеного бинту.
Однак може бути ситуація, коли дитина вже це зробила.
Що робити:
- за потреби знеболити – Ібупрофен, Парацетамол, місцево – морозивом;
- діткам 4+ місцево також можна використовувати спрей Тантум Верде;
- не травмувати додатково;
- не вживати гарячу, кислу і гостру їжу.
Якщо ситуація ускладнюється, треба звернутися до лікаря.