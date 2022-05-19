Нерідко після візиту дитини до стоматолога та проведення ін’єкційної анестезії виникає таке ускладнення як травматичне накушування губи, щоки, язика.

Стоматолог Маріанна Коршинська розповіла, що робити у такому разі.

– Здебільшого пацієнти кусають нижню губу, адже така специфіка знеболення зубів нижньої щелепи, що затерпає пів рота, – говорить Маріанна Коршинська

Як уникнути такого ускладнення?

Поради стоматологам:

намагатися використовувати інфільтраційну анестезію, інтралігаментарну, за можливості комп’ютерну анестезію;

давати батькам рекомендації, а дитині корисну цукерку для лизання.

Рекомендації батькам:

стежити та нагадувати дитині, щоб вона не гралася з губою, доки анестезія не мине;

можна покласти за щоку шматок складеного бинту.

Однак може бути ситуація, коли дитина вже це зробила.

Що робити:

за потреби знеболити – Ібупрофен, Парацетамол, місцево – морозивом;

діткам 4+ місцево також можна використовувати спрей Тантум Верде;

не травмувати додатково;

не вживати гарячу, кислу і гостру їжу.

Якщо ситуація ускладнюється, треба звернутися до лікаря.