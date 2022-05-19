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Дитина дуже вкусила губу після анестезії – що робити

19 Травня 2022, 08:55
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина губи рот
Джерело: Pixabay

Нерідко після візиту дитини до стоматолога та проведення ін’єкційної анестезії виникає таке ускладнення як травматичне накушування губи, щоки, язика.

Стоматолог Маріанна Коршинська розповіла, що робити у такому разі.

– Здебільшого пацієнти кусають нижню губу, адже така специфіка знеболення зубів нижньої щелепи, що затерпає пів рота, – говорить Маріанна Коршинська

Як уникнути такого ускладнення?

Поради стоматологам:

  • намагатися використовувати інфільтраційну анестезію, інтралігаментарну, за можливості комп’ютерну анестезію;
  • давати батькам рекомендації, а дитині корисну цукерку для лизання.
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Рекомендації батькам:

  • стежити та нагадувати дитині, щоб вона не гралася з губою, доки анестезія не мине;
  • можна покласти за щоку шматок складеного бинту.

Однак може бути ситуація, коли дитина вже це зробила.

Що робити:

  • за потреби знеболити – Ібупрофен, Парацетамол, місцево – морозивом;
  • діткам 4+ місцево також можна використовувати спрей Тантум Верде;
  • не травмувати додатково;
  • не вживати гарячу, кислу і гостру їжу.
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Якщо ситуація ускладнюється, треба звернутися до лікаря.

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