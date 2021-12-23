Ребенок лизнул металл на морозе – что делать

Иногда может возникнуть ситуация, когда ребенок лизнул металлическую вещь на морозе. Конечно, язык прилипает к ней, что может вызвать травмы.

Врач-терапевт Надежда Жарикова рассказала Фактам ICTV, что нужно делать в такой ситуации.

– Если пристал язык к холодному, постепенно надо попытаться осторожно нагреть предмет. Конечно, если это реально – руками, теплой водой, теплым воздухом. Осторожно полить место прикосновения теплой водой, не кипятком. Желательно только водой, а не кофе, без сахара, – говорит Надежда Жарикова.

Но ребенок все же может получить травмы.

— Если же есть ранка — промыть ее теплой водой. Если небольшая – промывать периодически дома теплой водой или антисептическими растворами для полости рта. Если ранка достаточно большая или причиняет дискомфорт, боль ребенку, менятет цвет и появляются выделения (белые, кровянистые), показать врачу, — комментирует врач-терапевт.

В то же время нельзя резко тянуть, отдирать язык (руку, губу) от холодного предмета, чтобы избежать травмы.

Незначительное кровотечение обычно останавливается самостоятельно.

— Если возникло достаточно сильное кровотечение – наклонить голову вперед, место кровотечения прижать марлевыми салфетками, держать 15 минут. Если оно не прекратилась за это время, вызвать скорую по номеру 103. Кровь не глотать, сплевывать, – дополняет Надежда Жарикова.

Важно помнить, что кровь – биологическая жидкость. С ней работаем в защите: перчатки резиновые или то, что не пропускает жидкость (целые пакеты, файлики).