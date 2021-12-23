Дитина лизнула метал на морозі – що робити

Іноді може виникнути ситуація, коли дитина лизнула металеву річ на морозі. Звичайно, язик прилипає до неї, що може викликати травмування.

Лікар-терапевт Надія Жарікова розповіла Фактам ICTV, що треба робити в такій ситуації.

– Якщо пристав язик до холодного, поступово треба спробувати обережно нагріти предмет. Звичайно, якщо це реально – руками, теплою водою, теплим повітрям. Обережно полити місце дотику теплою водою, не окропом. Бажано лише водою, а не кавою, без цукру, – говорить Надія Жарікова.

Але дитина все ж може зазнати травмування.

– Якщо ж ранка – промити її теплою водою. Якщо невелика – промивати періодично вдома теплою водою чи антисептичними розчинами для ротової порожнини. Якщо ранка достатньо велика чи завдає дискомфорту, болю дитині, змінює колір і з’являються виділення (білі, кров’янисті), показати лікарю, – коментує лікар-терапевт.

Водночас не можна різко тягнути, віддирати язик (руку, губу) від холодного предмета, щоб уникнути травми.

Незначна кровотеча зазвичай зупиняється самостійно.

– Якщо виникла достатньо сильна кровотеча – нахилити голову вперед, місце кровотечі притиснути марлевими серветками, тримати 15 хвилин. Якщо вона не припинилася за цей час, викликати швидку за номером 103. Кров не ковтати, спльовувати, – доповнює Надія Жарікова.

Важливо пам’ятати, що кров – біологічна рідина. З нею працюємо в захисті: рукавички гумові чи те, що не пропускає рідину (цілі пакети, файлики тощо).