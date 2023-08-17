Все школьники должны проходить медосмотр перед началом учебного года. Ежегодный осмотр помогает следить за здоровьем ребенка, улучшить ситуацию с профилактическими прививками и предотвратить развитие различных болезней.

В то же время администрация школы требует от родителей предоставить медицинскую справку формы №086-1/0.

Что такое справка 086-1/0, как ее получить и какие сроки – читайте в нашем материале.

Справка формы 086-1/0: что это и для чего нужна

Форма 086-1/0 называется Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Это медицинский документ, который выдают родителям после проведенного ежегодного медицинского осмотра.

Форма справки школьника и инструкция по ее заполнению утверждены приказом Минздрава Об усовершенствовании медицинского обслуживания учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Важно, что справка 086-1/о заполняется на каждого школьника, который прошел медицинский осмотр, а данные осмотра вносят также в амбулаторную карту больного.

Как получить справку формы 086-1/о

Чтобы получить справку школьника, родители вместе с ребенком должны обратиться в медицинское учреждение, в котором они наблюдаются.

Все врачи Украины пользуются приказом МОЗ Украины N686 от 16 08.2010 для определения специалистов и обследования учащихся общеобразовательных учебных заведений. Поэтому школьнику с родителями нужно просто прийти в медицинское учреждение и обратиться к своему семейному врачу или терапевту.

Также к медосмотру привлекаются:

детский хирург — перед поступлением в школу, в 11 и в 14-15 лет;

детский ортопед — травматолог-перед поступлением в школу, в 11 лет;

детский офтальмолог — перед поступлением в школу, в 11 лет;

стоматолог — перед поступлением в школу, в 11, в 14-15 и в 16-17 лет;

гинеколог — в 14-15 и в 16-17 лет;

детский эндокринолог — в 14-15 лет.

Если есть необходимость, к осмотру могут дополнительно привлечь других врачей. В общем у школьников должны проверить:

остроту зрения;

диагностику остроты слуха;

определение осанки;

общий анализ крови;

флюорографию.

После прохождения врачей со всеми полученными выводами надо вернуться к своему врачу за справкой №086-1/о, которая отражает общее заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозе и физкультурной группе.

Именно эту справку и нужно предоставить администрации школы вместе со справкой об обязательных прививках.

Когда нужно проходить медосмотр

Сделать это можно независимо от даты начала учебного года. Однако обычно администрация школы требует, чтобы все необходимые справки родители предоставляли в сентябре, в начале учебного года.

Поэтому большинство украинских школьников проходят медицинские осмотры в августе, перед началом нового учебного года.