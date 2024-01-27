70 % украинских детей осваивают гаджеты и интернет еще до того, как пойдут в школу. В то же время в обществе достаточно популярно мнение о том, что современные технологии и искусственный интеллект вредят умственным способностям ребенка. Действительно ли это так, рассказала Фактам ICTV педагог и психолог, директор дистанционной школы Татьяна Серебрянская.

-Теория о том, что цифровые технологии ухудшают память и снижают уровень IQ, пока не нашла подтверждения, — уверяет Татьяна Серебрянская. — Хотя эта тема активно исследуется.

Один из недавних интересных экспериментов — изучение зависимости человека от внешних форм памяти. Когда студентам сообщали, что конспект лекции хранится на сервере университета — они хуже запоминали тему. Когда же профессор говорил, что конспекта лекции нет — практически все студенты хорошо усвоили материал.

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Это свидетельствует о том, что иногда мы слишком полагаемся на гаджеты, но это отнюдь не влияет на способность мозга запоминать. Наоборот, если сбалансировано использовать современные технологии — это только поможет улучшить умственные способности. Об этом свидетельствуют многие факты.

Удобный доступ к информации

Наличие интернета и удобный гаджет под рукой — это быстрый доступ к большому количеству информации. Многие люди это поняли, когда во время пандемии Covid-19 открыли для себя мир бесплатных мастер-классов, совершили виртуальную экскурсию по лучшим музеям мира и присутствовали на онлайн-лекциях известных ученых.

— Сайт Wikipedia — не единственный источник знаний в интернете. Сейчас 65% высших учебных заведений США объявили дистанционное обучение стратегией своего развития и ежегодно увеличивают количество онлайн-курсов. Учиться дистанционно не только удобно, но и выгодно, — говорит Татьяна Серебрянская.

Так стационарный магистерский курс в области IT Технологического института Джорджии в Атланте (США) стоит $45 тыс, а дистанционный — $7 тыс. Что интересно: уровень знаний у студентов, которые учились онлайн и офлайн — одинаковый.

Качество дистанционного обучения

Современные цифровые технологии сделали возможным дистанционный учебный процесс не только в университетах, но и в школах. И хотя по данным опроса 63% украинцев не поддерживают этот формат обучения, будущее все же за цифровым образованием, поскольку оно экономит самый главный ресурс — время. И это не единственное его преимущество.

— Учась в дистанционной школе ребенок может получать качественные знания в любом уголке мира, — говорит Татьяна Серебрянская. — Сейчас это особенно важно для украинских учеников, которые после начала полномасштабного вторжения оказались за рубежом.

В первую очередь, качество знаний зависит от уровня дистанционной школы. Если школа имеет специальную учебную платформу и профессиональный коллектив педагогов, которые создают видеопрезентации уроков — уровень знаний учащихся будет высоким. Для обучения нужен только интернет, ноутбук или компьютер и желание учиться.

Приложения для тренировки мозга

В ходе эксперимента, который был проведен в государственном исследовательском университете Джорджии (США), выяснилось, что видеоигры повышают активность мозга и улучшают когнитивные функции, которые необходимы для принятия решений.

Такие результаты были получены после изучения магнитно-резонансных томографий, которые были сделаны 47 участникам эксперимента. Кстати, американские военные уже давно используют видеоигры для тренировок и выработки навыков у бойцов.

— Множество цифровых игр и приложений направлены на развитие логики, памяти, внимания и не вредят познанию, — рассказывает Татьяна Серебрянская. — Именно поэтому популярны различные приложения для изучения языков, математики, физики, астрономии. Загрузив нужный софт в смартфон человек может научиться готовить новые блюда или будет осваивать гитару. Прокачивать свой мозг с помощью цифровых технологий — удобно и просто.

Золотое правило пользования гаджетами

Социальные сети и онлайн-коммуникация помогают людям взаимодействовать, обмениваться мыслями и идеями, что развивает когнитивные навыки. Хотя не следует забывать, что чрезмерное пользование соцсетями ухудшает концентрацию и вызывает стресс.

— Существует золотое правило пользования гаджетами, — говорит Татьяна Серебрянская. — Психологи советуют каждый час отрываться от компьютера на 10-15 минут, а каждые 4 часа делать полноценный перерыв на 30 минут.

В это время можно сделать несколько физических упражнений, приготовить чай, просто выйти на улицу и посмотреть на небо, или же полежать на диване с закрытыми глазами. Отдых восстанавливает сосредоточенность и внимание.

Творчество и мотивация

Активное участие в онлайн-дискуссиях и изучение интересной темы — мотивируют и побуждают к творчеству. Существует большое количество учебных видео в открытом доступе, в дистанционных школах и сообществах, которые объединены одной темой. Их участники могут задавать вопросы и получать квалифицированные советы, а затем применять их на практике.

— Не секрет, что лучшим мотиватором к детскому творчеству сегодня является видео в TikTok и на YouTube, — утверждает Татьяна Серебрянская. — Увидев новый тренд, дети хотят его повторить. Поэтому самостоятельно учатся шить, рисовать, монтировать видео, готовят вкусные блюда…

Большинство блогеров создают контент, который мотивирует к действию. Поэтому разумное использование современных цифровых технологий приносит только пользу.