70 % українських дітей опановують гаджети та інтернет ще до того, як ідуть до школи. Водночас у суспільстві досить популярна думка про те, що сучасні технології та штучний інтелект шкодять розумовим здібностям дитини. Чи справді це так, розповіла Фактам ICTV педагогиня та психологиня, директор дистанційної школи Тетяна Серебрянська.

-Теорія про те, що цифрові технології погіршують пам’ять та знижують рівень IQ, поки не знайшла підтвердження, – запевняє Тетяна Серебрянська. – Хоча ця тема активно досліджується.

Один із нещодавніх цікавих експериментів – вивчення залежності людини від зовнішніх форм пам’яті. Коли студентам повідомляли, що конспект лекції зберігається на сервері університету – вони гірше запам’ятовували тему. Коли ж професор казав, що конспекту лекції немає – практично всі студенти добре засвоїли матеріал.

Зараз дивляться

Це свідчить про те, що іноді ми занадто покладаємося на гаджети, але це аж ніяк не впливає на здатність мозку запам’ятовувати. Навпаки, якщо збалансовано використовувати сучасні технології – це тільки допоможе покращити розумові здібності. Про це свідчать багато фактів.

Зручний доступ до інформації

Наявність інтернету та зручний гаджет під рукою – це швидкий доступ до великої кількості інформації. Багато людей це зрозуміли, коли під час пандемії Covid-19 відкрили для себе світ безкоштовних майстер-класів, зробили віртуальну екскурсію по найкращим музеям світу та були присутніми на онлайн-лекціях відомих вчених.

– Сайт Wikipedia – не єдине джерело знань в інтернеті. Наразі 65% вищих навчальних закладів США оголосили дистанційне навчання стратегією свого розвитку та щороку збільшують кількість онлайн-курсів. Навчатися дистанційно не тільки зручно, а й вигідно, – каже Тетяна Серебрянська.

Так, стаціонарний магістерський курс у галузі IT Технологічного інституту Джорджії в Атланті (США) коштує $45 тис, а дистанційний – $7 тис. Що цікаво: рівень знань у студентів, які навчались онлайн і офлайн – однаковий.

Якість дистанційного навчання

Сучасні цифрові технології зробили можливим дистанційний навчальний процес не лише в університетах, а й в школах. І хоча за даними опитування 63% українців не підтримують цей формат навчання, майбутнє все ж за цифровою освітою, оскільки вона економить найголовніший ресурс – час. І це не єдина її перевага.

– Навчаючись у дистанційній школі, дитина може отримувати якісні знання у будь-якому куточку світу, – каже Тетяна Серебрянська. – Наразі це особливо важливо для українських учнів, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном.

Насамперед якість знань залежить від рівня дистанційної школи. Якщо школа має спеціальну навчальну платформу та професійний колектив педагогів, які створюють відеопрезентації уроків, – рівень знань учнів буде високим. Для навчання потрібен лише інтернет, ноутбук чи комп’ютер та бажання вчитися.

Застосунки для тренування мозку

В процесі експерименту, який був проведений у державному дослідницькому університеті Джорджії (США), з’ясувалося, що відеоігри підвищують активність мозку та покращують когнітивні функції, які необхідні для прийняття рішень.

Такі результати були отримані після вивчення магнітно-резонансних томографій, які були зроблені 47 учасникам експерименту. До речі, американські військові вже давно використовують відеоігри для тренувань та вироблення навичок у бійців.

– Безліч цифрових ігор та застосунків спрямовані на розвиток логіки, пам’яті, уваги та не шкодять пізнанню, – розповідає Тетяна Серебрянська. – Саме тому популярні різноманітні застосунки для вивчення мов, математики, фізики, астрономії. Завантаживши потрібний софт у смартфон людина може навчитися готувати нові страви або буде опановувати гітару. Прокачувати свій мозок за допомогою цифрових технологій – зручно та просто.

Золоте правило користування гаджетами

Соціальні мережі та онлайн-комунікація допомагають людям взаємодіяти, обмінюватися думками та ідеями, що розвиває когнітивні навички. Хоча не слід забувати, що надмірне користування соцмережами погіршує концентрацію та викликає стрес.

– Діє золоте правило користування гаджетами, – каже Тетяна Серебрянська. – Психологи радять щогодини відриватися від комп’ютера на 10-15 хвилин, а кожні 4 години робити повноцінну перерву на 30 хвилин.

У цей час можна зробити кілька фізичних вправ, приготувати чай, просто вийти на вулицю та подивитися на небо, або ж полежати на дивані із закритими очима. Відпочинок відновлює зосередженість та увагу.

Творчість та мотивація

Активна участь в онлайн-дискусіях та вивчення цікавої теми – мотивують та спонукають до творчості. Є велика кількість навчальних відео у відкритому доступі, у дистанційних школах та спільнотах, які об’єднані однією темою. Їх учасники можуть ставити запитання та отримувати кваліфіковані поради, а потім застосовувати їх на практиці.

– Не секрет, що найкращим мотиватором до дитячої творчості сьогодні є відео в TikTok та на YouTube, – стверджує Тетяна Серебрянська. – Побачивши новий тренд, діти хочуть його повторити. Тому самостійно вчаться шити, малювати, монтувати відео, готують смачні страви…

Більшість блогерів створюють контент, який мотивує до дії. Тож розумне використання сучасних цифрових технологій приносить лише користь.