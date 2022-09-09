В украинских школах началось обучение. Некоторые учащиеся уже ходят в школу, а у других уроки проходят онлайн.

Учеба в классе дисциплинирует детей, школьники лучше концентрируются и усваивают информацию, встречаются и общаются со сверстниками. Следовательно результаты обучения гораздо лучше, чем при обучении онлайн. Почему?

Дистанционку дети воспринимают несерьезно, им трудно сосредоточиться и работать, когда вокруг игрушки, братья-сестры, бабушки с пирожками и т.д. Они также теряют важную площадку для отработки основных социальных навыков.

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А еще из-за тяжелой ситуации в стране повышается риск возникновения тревожных расстройств у детей и подростков, депрессии, соматоформных расстройств и других проблем психического здоровья, а дистанционное обучение, в свою очередь, усиливает возможность развития такого расстройства как социальная тревога (дети испытывают дискомфорт) в общении с одноклассниками, беспокойство и страх, им трудно высказать свое мнение или попросить о помощи).

Детям в такой ситуации нужна помощь, считает детский детский врач-психиатр детский Адриана Рудковская, и дает рекомендации родителям:

Прежде всего, нужно соблюдать режим дня: вовремя просыпаться, завтракать, переодеться, а затем браться за работу. Очень трудно сконцентрироваться на учебе, когда ты только что проснулся и сидишь в пижаме.

Детский сон должен быть полноценным: для детей 6-12 лет – 9-10 часов, более 12 лет – 8-9 часов.

Нужно организовать рабочее место.

В перерыве между уроками нужно подвигаться, прогуляться. Ребёнок должен достаточно времени проводить на свежем воздухе.

Как помочь ребенку справиться с тревогой

Слушайте ребенка, когда он в этом нуждается. Зачастую родителям сложно отложить дела. Однако как важно выслушать с полным пониманием и принятием. После нескольких неудачных попыток поговорить ребенок теряет надежду, что он важен и его действительно любят. Как следствие, она перестает просить помощи и не ждет советов.

Проводите свободное время вместе с ребенком. Это позволит ему почувствовать, что он не одинок, его любят и с ним интересно, а также это будет хорошей площадкой для важных разговоров.

Прикосновения: каждый человек, особенно ребенок, требует, чтобы его обняли или просто положили руку на плечо в знак поддержки. Любое прикосновение даст ощущение безопасности.

И в заключение, не забывайте хвалить детей. Часто желание лучше воспитать играет злую игру, и мы чаще критикуем детей, чем замечаем, что доброго они сделали. Как следствие они начинают сомневаться как в себе, так и в безусловной любви своих родителей.

Источник: Львовская Областная детская больница Охматдет