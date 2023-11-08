Умение выговаривать отдельные слова у каждого малыша появляется в разное время в зависимости от особенностей индивидуального развития. О возрасте, в котором дети начинают говорить, и возможных причинах задержки речи Факты ICTV поговорили с Татьяной Кудярской, заведующей логопедического пункта Департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета.

Когда дети начинают говорить – нормы

Первые попытки говорить дети могут предпринимать в форме диалога или монолога и сочетать с мимикой, жестами и различными движениями. Так малыш всеми способами старается донести свое мнение окружающим максимально выразительно.

Сперва ребенок начинает сочетать разные звуки. Затем количество звуков становиться больше и разнообразнее. В этот период важно проявлять интерес к коммуникации с ребенком и реагировать на его звуки.

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Современные специалисты придерживаются такой классификации этапов развития детской речи:

9-18 месяцев: ребенок повторяет звуки, которые слышит ежедневно – лай собаки, тиканье стрелок часов и другие, и пытается складывать звуки в слова – мама, баба и т.п.;

18-20 месяцев: ребенок выражает пожелания в повелительной форме (дай!, иди!) и пытается складывать уже знакомые слова в небольшие предложения;

20-22 месяца: ребенок начинает использовать слова во множественном числе, чтобы привлечь к коммуникации больше людей;

22-24 месяца: ребенок увеличивает свой словарный запас до 300 слов, в основном это существительные.

Родителям очень важно выстраивать коммуникацию с ребенком на каждом этапе. Положительный эффект на умение малыша выражать свои мысли окажет:

чтение книг вместе;

прослушивание музыки;

просмотр мультфильмов.

Так мир звуков для малыша будет становиться обширнее и богаче.

До 1,5 года дети обучаются произносить все гласные звуки и большинство согласных. Затем малыши смелее произносят отдельные слова, указывая на соответствующие предметы. К концу первого года жизни обычно ребенок осваивает более 300 слов, а до трех лет его словарный запас увеличивается примерно в пять раз.

Четкий ответ на вопрос, в каком возрасте ребенок начнет разговаривать, дать невозможно, говорит Кудярская. Однако первые проявления развития речи у ребенка должны появиться до двух лет.

На какие проблемы может указывать задержка речи малыша

По словам эксперта, задержка речевого развития ребенка – это не диагноз. Это лишь свидетельство, что речь ребенка развивается не по общепринятым нормам формирования речи или не развивается вообще, утверждает эксперт.

Поэтому на ранних этапах (с двух лет) рекомендованы консультации специалистов, в частности логопеда, нейрологопеда, детского невролога.

По вариативности возможных проблем это могут быть:

аутизм

алалии,

дизартрии,

задержка или нарушение интеллектуального развития,

педагогическая запущенность,

немотивированность ребенка,

частые соматические заболевания и т.п.