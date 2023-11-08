Уміння вимовляти окремі слова в кожного малюка з’являється в різний час залежно від особливостей індивідуального розвитку. Про вік, у якому діти починають говорити, та можливі причини затримки мовлення Факти ICTV поговорили з Тетяною Кудярською, завідувачкою логопедичного пункту Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради.

Коли діти починають говорити – норми

Перші спроби говорити діти можуть здійснювати у формі діалогу або монологу та поєднувати з мімікою, жестами й різними рухами. Так малюк усіма способами намагається донести свою думку оточуючим максимально виразно.

Спершу дитина починає поєднувати різні звуки. Потім кількість звуків стає більшою і різноманітнішою. У цей період важливо виявляти інтерес до комунікації з дитиною і реагувати на її звуки.

Зараз дивляться

Сучасні фахівці дотримуються такої класифікації етапів розвитку дитячого мовлення:

9-18 місяців: дитина повторює звуки, які чує щодня – гавкіт собаки, цокання стрілок годинника тощо, і намагається складати звуки в слова – мама, баба тощо;

18-20 місяців: дитина висловлює побажання в наказовій формі (дай!, іди!) і намагається складати вже знайомі слова в невеликі речення;

20-22 місяці: дитина починає використовувати слова у множині, щоб залучити до комунікації більше людей;

22-24 місяці: дитина збільшує свій словниковий запас до 300 слів, в основному це іменники.

Батькам дуже важливо вибудовувати комунікацію з дитиною на кожному етапі. Позитивний ефект на вміння малюка висловлювати свої думки справить:

читання книг разом;

прослуховування музики;

перегляд мультфільмів.

Так світ звуків для малюка ставатиме ширшим і багатшим.

До 1,5 року діти навчаються вимовляти всі голосні звуки та більшість приголосних. Потім малюки сміливіше вимовляють окремі слова, вказуючи на відповідні предмети. До кінця першого року життя зазвичай дитина освоює понад 300 слів, а до трьох років її словниковий запас збільшується приблизно в п’ять разів.

Чіткої відповіді на запитання, у якому віці дитина почне розмовляти, дати неможливо, каже Кудярська. Однак перші прояви розвитку мовлення в дитини мають з’явитися до двох років.

На які проблеми може вказувати затримка мовлення малюка

За словами експертки, затримка мовленнєвого розвитку дитини – це не діагноз. Це лише свідчення, що мовлення дитини розвивається не за загальноприйнятими нормами формування мовлення або не розвивається взагалі, стверджує експерт.

Тому на ранніх етапах (з двох років) рекомендовані консультації фахівців, зокрема логопеда, нейрологопеда, дитячого невролога.

За варіативністю можливих проблем це можуть бути:

аутизм

алалії,

дизартрії,

затримка або порушення інтелектуального розвитку,

педагогічна занедбаність,

невмотивованість дитини,

часті соматичні захворювання тощо.