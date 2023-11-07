Соска — то, чем пользуются почти все родители для новорожденных детей. С ее помощью малыши расслабляются и успокаиваются, поэтому и меньше капризничают. Однако наступает время, когда нужно избавиться от девайса, чтобы обеспечить здоровое физическое и эмоциональное развитие ребенка.

Врач Ольга Петренко поделилась с Фактами ICTV советами, которые помогают родителям безболезненно пройти этот период.

Как отучить ребенка от соски

— Уставшая и истощенная мама приходит к педиатру, чтобы помочь ребенку не только в физическом развитии, но и психо-эмоциональном, и отлучение от пустышки становится эмоциональным для мамы и ребенка, — рассказывает Ольга.

Важным является мягкое отлучение, договоренность.

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— Ни в коем случае не нужно такие методы, как мазать горчицей, перцем, — отмечает специалист.

Когда у ребенка есть потребность в пустышке, нужно стараться его отвлекать, почитать любимую книжечку, взять на ручки, песенку спеть, начать играть с любимой игрушкой.

Чаще переключать внимание на другие приятности, кроме пустышки.

— Также можно взять свою пустышку, хорошо упаковать в качестве подарка и отнести новорожденному ребенка друзей, ребенок становится взрослее – и отдает ее малышу, — советует врач.

Еще можно воспользоваться любимым персонажем малыша.

— Отнести на почту послание для зайчика или волчка с пожеланием любви и использования для маленьких зверят, — говорит медик.

Как отучить ребенка от соски безболезненно

Не нужно резко забирать соску и ребенка и надеяться на результат.

— Лучше все делать мягко и с заботой о детях, тогда будут только приятные воспоминания, — добавляет Ольга.

Попробуйте постепенно уменьшать время, когда малыш пользуется соской.

Давайте ее только на сон или когда ребенок сильно капризничает.

Стоит искать новые занятия для малыша, предлагайте ему новые игры и активности, чтобы отвлечь внимание.

Разговаривайте с ребенком о том, что соска – это вредно.

— У малышей в первые месяцы жизни выраженный рефлекс сосания, а уже дальше, с началом введения прикорма, соска – дело привычки, — рассказывает эксперт.

Важно вовремя отучить от соски, но так же важно сделать это безболезненно для него. Родителям стоит приложить максимум усилий, чтобы упростить этот процесс.