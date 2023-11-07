Соска – те, чим користуються майже всі батьки для новонароджених дітей. З її допомогою малюки розслабляються та заспокоюються, тому менше вередують. Однак настає час, коли потрібно позбутися девайсу, щоб забезпечити здоровий фізичний та емоційний розвиток дитини.

Лікарка Ольга Петренко поділилася з Фактами ICTV порадами, які допомагають батькам безболісно пройти цей період.

Як відучити дитину від соски

– Втомлена та виснажена мама приходить до педіатра, щоб допомогти дитині не тільки у фізичному розвитку, а й психоемоційному, та відлучення від пустушки стає емоційним для мами і дитини, – розповідає Ольга.

Важливим є лагідне відлучення, домовленість.

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– У жодному разі не потрібні такі методи, як намазування гірчицею, перцем, – наголошує фахівчиня.

Коли у дитини є потреба в пустушці, потрібно старатися її відволікати, почитати улюблену книжечку, взяти на ручки, пісеньку заспівати, почати гратися з улюбленою іграшкою.

Частіше переключати увагу на інші приємності, окрім соски.

– Також можна взяти свою пустушку, гарно запакувати як подарунок і віднести для новонародженої дитинки друзів, тобто дитина стає дорослішою – і віддає її малюку, – радить лікарка.

Ще можна скористатися улюбленим персонажем малюка.

– Віднести на пошту послання для зайчика або вовчика з побажанням любові та використання для маленьких звірят, – каже медикиня.

Як відучити дитину від соски безболісно

Не потрібно різко забирати соску в дитини і сподіватися на результат.

– Краще все робити м’яко та з турботою про дітей, тоді будуть тільки приємні спогади, – додає Ольга.

Спробуйте поступово зменшувати час, коли малюк користується соскою.

Давайте її тільки на сон або коли дитина дуже вередує.

Варто шукати нові заняття для малюка, пропонуйте йому нові ігри й активності, щоб відволікти увагу.

Розмовляйте з дитиною про те, що соска – це шкідливо.

– У малюків у перші місяці життя виражений рефлекс смоктання, а вже далі, з початком введення прикорму, соска – справа звички, – розповідає експертка.

Важливо вчасно відучити дитину від соски, але так само важливо зробити це безболісно для неї. Батькам варто докласти максимум зусиль, щоби спростити цей процес.