Избыточный вес у детей и подростков — серьезная проблема, которая беспокоит родителей и врачей. Лишние килограммы могут привести к ожирению, сахарному диабету и даже способствовать развитию депрессии.

По данным Всемирной организации по борьбе с ожирением, по состоянию на 2018 год в Украине 26% мальчиков и 13,9% девочек в возрасте от семи до семнадцати лет имели избыточный вес или ожирение. И вряд ли пандемия и война улучшили эту статистику.

Причины набора веса у детей

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Обычно детский организм легко справляется с потребляемыми калориями. В то же время недостаток движения, несбалансированное питание, генетические и гормональные факторы, стресс, поведенческие проблемы, медикаментозное лечение других болезней и состояний нарушает баланс.

Как выявить лишний вес у ребенка: расчет ИМТ

Одним из способов определить, имеет ли ребенок риск развития заболеваний, связанных с избыточным весом и ожирением, является определение индекса массы тела (ИМТ).

У детей и подростков (в возрасте от 2 до 20 лет) применяют сравнение среднестатистического соотношения квадрата роста к весу у детей аналогичного возраста и пола.

Эти показатели делятся на несколько категорий: недостаточный вес (до 4%), нормальный вес (5-84%), лишний вес (85-94%) и ожирение (95-100%).

Правильно оценить вес поможет калькулятор ИМТ.

Как предотвратить появление избыточного веса у детей?

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дают следующие советы:

Будьте хорошим примером. Сбалансированное питание и физическая активность должны быть делом всей семьи. Следите за режимом дня. Ребенок должен заниматься физической активностью и спать не менее восьми часов — недостаток сна увеличивает риск ожирения. Предлагайте новые продукты. Не отчаивайтесь, если ребенок от них отказывается. Экспериментируйте с текстурами и способами подачи пищи. Обеспечьте доступ к здоровым перекусам. Пусть дома всегда будет доступна здоровая еда. Не используйте еду как награду. Не учите ребенка пользоваться едой как успокоением или наградой. Стимулировать хорошие поступки конфетами или давать ребенку заесть отчаяние, грусть или скуку — всегда плохая идея.

Совместными усилиями родителей, врачей и общества можно предотвратить ожирение и обеспечить детям здоровое будущее.