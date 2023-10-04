Избыточный вес у детей и подростков — серьезная проблема, которая беспокоит родителей и врачей. Лишние килограммы могут привести к ожирению, сахарному диабету и даже способствовать развитию депрессии.
По данным Всемирной организации по борьбе с ожирением, по состоянию на 2018 год в Украине 26% мальчиков и 13,9% девочек в возрасте от семи до семнадцати лет имели избыточный вес или ожирение. И вряд ли пандемия и война улучшили эту статистику.
Причины набора веса у детей
Обычно детский организм легко справляется с потребляемыми калориями. В то же время недостаток движения, несбалансированное питание, генетические и гормональные факторы, стресс, поведенческие проблемы, медикаментозное лечение других болезней и состояний нарушает баланс.
Как выявить лишний вес у ребенка: расчет ИМТ
Одним из способов определить, имеет ли ребенок риск развития заболеваний, связанных с избыточным весом и ожирением, является определение индекса массы тела (ИМТ).
У детей и подростков (в возрасте от 2 до 20 лет) применяют сравнение среднестатистического соотношения квадрата роста к весу у детей аналогичного возраста и пола.
Эти показатели делятся на несколько категорий: недостаточный вес (до 4%), нормальный вес (5-84%), лишний вес (85-94%) и ожирение (95-100%).
Правильно оценить вес поможет калькулятор ИМТ.
Как предотвратить появление избыточного веса у детей?
Специалисты Министерства здравоохранения Украины дают следующие советы:
- Будьте хорошим примером. Сбалансированное питание и физическая активность должны быть делом всей семьи.
- Следите за режимом дня. Ребенок должен заниматься физической активностью и спать не менее восьми часов — недостаток сна увеличивает риск ожирения.
- Предлагайте новые продукты. Не отчаивайтесь, если ребенок от них отказывается. Экспериментируйте с текстурами и способами подачи пищи.
- Обеспечьте доступ к здоровым перекусам. Пусть дома всегда будет доступна здоровая еда.
- Не используйте еду как награду. Не учите ребенка пользоваться едой как успокоением или наградой. Стимулировать хорошие поступки конфетами или давать ребенку заесть отчаяние, грусть или скуку — всегда плохая идея.
Совместными усилиями родителей, врачей и общества можно предотвратить ожирение и обеспечить детям здоровое будущее.