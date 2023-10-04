Надмірна вага у дітей та підлітків – серйозна проблема, яка турбує батьків та лікарів. Зайві кілограми можуть призвести до ожиріння, цукрового діабету та і навіть сприяти розвитку депресії.

За даними Всесвітньої організації боротьби з ожирінням, станом на 2018 рік в Україні 26% хлопчиків та 13,9% дівчаток віком від семи до сімнадцяти років мали надлишкову вагу або ожиріння. І навряд чи пандемія та війна покращили цю статистику.

Причини набору ваги у дітей

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Зазвичай дитячий організм легко справляється зі спожитими калоріями. Водночас брак руху, незбалансоване харчування, генетичні та гормональні фактори, стрес, поведінкові проблеми, медикаментозне лікування інших хвороб і станів порушує баланс.

Як виявити зайву вагу у дитини: розрахунок ІМТ

Одним зі способів визначити, чи має дитина ризик розвитку захворювань, пов’язаних із надлишковою вагою й ожирінням, є визначення індексу маси тіла (ІМТ).

У дітей та підлітків (у віці від 2 до 20 років) застосовують порівняння середньостатистичного співвідношення квадрата зросту до ваги у дітей аналогічного віку та статі.

Ці показники поділяються на декілька категорій: недостатня вага (до 4%), нормальна вага (5-84%), зайва вага (85-94%) і ожиріння (95-100%).

Правильно оцінити вагу допоможе калькулятор ІМТ.

Як запобігти появі надлишкової ваги у дітей?

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дають наступні поради:

Будьте хорошим прикладом. Збалансоване харчування та фізична активність повинні бути справою всієї родини. Пильнуйте режим дня. Дитина має займатися фізичною активністю та спати не менше восьми годин – брак сну збільшує ризик ожиріння. Пропонуйте нові продукти. Не впадайте у відчай, якщо дитина від них відмовляється. Експериментуйте з текстурами і способами подачі їжі. Забезпечте доступ до здорових перекусів. Нехай вдома завжди буде доступна здорова їжа. Не використовуйте їжу як нагороду. Не вчіть дитину користуватися їжею як заспокоєнням чи нагородою. Стимулювати хороші вчинки цукерками або давати дитині заїсти розпач, сум чи нудьгу – завжди погана ідея.

Спільними зусиллями батьків, лікарів та суспільства можна запобігти ожирінню та забезпечити дітям здорове майбутнє.