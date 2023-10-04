Надмірна вага у дітей та підлітків – серйозна проблема, яка турбує батьків та лікарів. Зайві кілограми можуть призвести до ожиріння, цукрового діабету та і навіть сприяти розвитку депресії.
За даними Всесвітньої організації боротьби з ожирінням, станом на 2018 рік в Україні 26% хлопчиків та 13,9% дівчаток віком від семи до сімнадцяти років мали надлишкову вагу або ожиріння. І навряд чи пандемія та війна покращили цю статистику.
Причини набору ваги у дітей
Зазвичай дитячий організм легко справляється зі спожитими калоріями. Водночас брак руху, незбалансоване харчування, генетичні та гормональні фактори, стрес, поведінкові проблеми, медикаментозне лікування інших хвороб і станів порушує баланс.
Як виявити зайву вагу у дитини: розрахунок ІМТ
Одним зі способів визначити, чи має дитина ризик розвитку захворювань, пов’язаних із надлишковою вагою й ожирінням, є визначення індексу маси тіла (ІМТ).
У дітей та підлітків (у віці від 2 до 20 років) застосовують порівняння середньостатистичного співвідношення квадрата зросту до ваги у дітей аналогічного віку та статі.
Ці показники поділяються на декілька категорій: недостатня вага (до 4%), нормальна вага (5-84%), зайва вага (85-94%) і ожиріння (95-100%).
Правильно оцінити вагу допоможе калькулятор ІМТ.
Як запобігти появі надлишкової ваги у дітей?
Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дають наступні поради:
- Будьте хорошим прикладом. Збалансоване харчування та фізична активність повинні бути справою всієї родини.
- Пильнуйте режим дня. Дитина має займатися фізичною активністю та спати не менше восьми годин – брак сну збільшує ризик ожиріння.
- Пропонуйте нові продукти. Не впадайте у відчай, якщо дитина від них відмовляється. Експериментуйте з текстурами і способами подачі їжі.
- Забезпечте доступ до здорових перекусів. Нехай вдома завжди буде доступна здорова їжа.
- Не використовуйте їжу як нагороду. Не вчіть дитину користуватися їжею як заспокоєнням чи нагородою. Стимулювати хороші вчинки цукерками або давати дитині заїсти розпач, сум чи нудьгу – завжди погана ідея.
Спільними зусиллями батьків, лікарів та суспільства можна запобігти ожирінню та забезпечити дітям здорове майбутнє.