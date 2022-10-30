Команда ученых кафедры психиатрии Университета Вермонта в США провела крупное исследование, в ходе которого выяснилось, что такое популярное увлечение детей, как видеоигры, может положительно повлиять на когнитивные способности ребенка.

По словам ученых, предыдущие исследования были сосредоточены в основном на пагубных последствиях, связывающих игры с депрессией и повышенной агрессией.

— Однако эти исследования были ограничены относительно небольшим числом участников, особенно тех, которые включали визуализацию мозга, — отмечают исследователи.

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В ходе научной работы они изучили ответы в опросах, результаты когнитивных тестов и изображения мозга примерно 2 тыс. девяти- и десятилетних детей, которые были разделены на две группы: те, кто никогда не играл в игры, и те, кто играл по три и более часа в день.

Отмечается, что этот порог был выбран, поскольку он превышает рекомендуемое Американской академией педиатрии экранное время — до двух часов видеоигр для детей старшего возраста.

Каждая группа оценивалась по двум заданиям. Первое заключалось в том, чтобы видеть стрелки, указывающие влево или вправо, и детей просили нажимать влево или вправо так быстро, как они могли.

Им также сказали ничего не нажимать, если они увидят сигнал стоп, чтобы измерить, насколько хорошо они могут контролировать свои импульсы.

Во втором задании детям показывали лица людей, а затем спрашивали, соответствует ли изображение, показанное позже, в тесте их рабочей памяти.

Отмечается, что после использования статистических методов для контроля переменных, которые могут исказить результаты, таких как доход родителей, IQ и симптомы психического здоровья, команда обнаружила, что видеогеймеры стабильно лучше справлялись с обеими задачами.

— Результаты показывают интригующую возможность того, что видеоигры могут обеспечить когнитивный тренинг с измеримыми нейрокогнитивными эффектами, — заключили авторы в своей статье.

Они признают, что чрезмерное использование экранного времени вредно для общего психического здоровья и физической активности. Но, по мнению ученых, видеоигры могут быть лучшим вариантом, чем просмотр видео на YouTube, который не имеет заметных когнитивных эффектов.