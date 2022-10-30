Команда вчених кафедри психіатрії Університету Вермонта в США провела велике дослідження, під час якого з’ясувалося, що таке популярне захоплення дітей, як відеоігри, може позитивно вплинути на когнітивні здібності дитини.

За словами вчених, попередні дослідження були зосереджені в основному на згубних наслідках, що пов’язують ігри з депресією і підвищеною агресією.

– Однак ці дослідження були обмежені відносно невеликим числом учасників, особливо тих, які включали візуалізацію мозку, – відзначають дослідники.

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Під час наукової роботи вони вивчили відповіді в опитуваннях, результати когнітивних тестів і зображення мозку приблизно 2 тис. дев’яти – і десятирічних дітей, які були розділені на дві групи: ті, хто ніколи не грав в ігри, і ті, хто грав по три і більше години на день.

Зазначається, що цей поріг був обраний, оскільки він перевищує рекомендований Американською академією педіатрії екранний час — до двох годин відеоігор для дітей старшого віку.

Кожна група оцінювалася за двома завданнями. Перше полягало у тому, щоб побачити стрілки, спрямовані вліво або вправо, і дітям було запропоновано натиснути вліво або вправо так швидко, як вони могли.

Їм також сказали нічого не натискати, якщо вони побачать сигнал зупинки, щоб виміряти, наскільки добре вони можуть контролювати свої імпульси.

У другому завданні дітям показували обличчя людей, а потім запитували, чи відповідає зображення, показане пізніше, в тесті їхньої робочої пам’яті.

Відзначається, що після використання статистичних методів для контролю змінних, які можуть спотворити результати, таких як дохід батьків, IQ і симптоми психічного здоров’я, команда виявила, що відеогеймери стабільно краще справлялися з обома завданнями.

– Результати показують інтригуючу можливість того, що відеоігри можуть забезпечити когнітивний тренінг з вимірними нейрокогнітивними ефектами, — підсумували автори у своїй статті.

Вони визнають, що надмірне використання екранного часу шкідливо для загального психічного здоров’я та фізичної активності. Але, на думку вчених, відеоігри можуть бути кращим варіантом, ніж перегляд відео YouTube, яке не має помітних когнітивних ефектів.