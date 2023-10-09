Специалисты Министерства здравоохранения Украины привели ряд аргументов, предназначенных прежде всего для родителей, которые боятся прививать своих маленьких детей.

— Страх – это эмоция, рожденная в глубинах нашего мозга. Поэтому приводить рациональные аргументы по безопасности вакцин в этом случае сложно. Лучше поведать о том, что может произойти без вакцинации, — отмечают эксперты.

В случае заболевания корью температура превышает 40°C и сбить ее трудно. Сначала белые пятнышки появляются на слизистой рта, а затем красные высыпания покрывают всю кожу ребенка, развивается воспаление глаз и носоглотки.

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Часто при кори наблюдается диарея, а нередкими осложнениями являются отит, пневмония и менингит.

После перенесенной кори наступает так называемая “иммунная амнезия”, когда вирус кори подавляет иммунитет человека на время от нескольких месяцев до нескольких лет и делает его более уязвимым к инфекциям.

В случае развития столбняка и дифтерии речь идет о бактериях, выделяющих токсины, то есть яд. Токсины распространяются по кровотоку, влияют на клетки и тем самым порождают симптомы болезни.

Даже если возбудителей этих болезней удастся убить антибиотиками, то токсины будут действовать дальше – их можно нейтрализовать только антителами из сыворотки вакцинированных лошадей.

Из-за высокой эффективности вакцин, случаи дифтерии и столбняка являются огромной редкостью в странах с высоким уровнем охвата прививками. Это создало предпосылки для возникновения дефицита производства сывороток.

Вирус полиомиелита может “пройти сквозь ребенка” и ничего не вызвать, а может парализовать на всю жизнь. Он поражает нервные клетки (нейроны), вовлеченные в движение, и после этого далеко не всегда человека можно реабилитировать. Иногда полиомиелит заканчивается смертью.

Туберкулез у младенцев и маленьких детей по сравнению со взрослыми чаще протекает тяжелее. Дети чаще развивают генерализованную форму с поражением нервной системы и костей. Вакцинация новорожденных эффективно защищает малышей от тяжелых форм туберкулеза.