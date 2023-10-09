Фахівці Міністерства охорони здоров’я України навели низку аргументів, призначених насамперед для батьків, які бояться робити щеплення своїм маленьким дітям.

– Страх – це емоція, народжена в глибинах нашого мозку. Тому наводити раціональні аргументи щодо безпеки вакцин у цьому випадку складно. Краще розповісти про те, що може статися без вакцинації, – зазначають експерти.

У разі захворювання на кір температура перевищує 40°C і збити її важко. Спочатку білі цятки з’являються на слизовій рота, а потім червоні висипання вкривають усю шкіру дитини, розвивається запалення очей і носоглотки.

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Часто під час кору спостерігається діарея, а нерідкими ускладненнями є отит, пневмонія і менінгіт.

Після перенесеного кору настає так звана “імунна амнезія”, коли вірус кору пригнічує імунітет людини на час від кількох місяців до кількох років і робить її більш вразливою до інфекцій.

У разі розвитку правця та дифтерії йдеться про бактерії, що виділяють токсини, тобто отруту. Токсини поширюються кровотоком, впливають на клітини і тим самим породжують симптоми хвороби.

Навіть якщо збудників цих хвороб вдасться вбити антибіотиками, то токсини діятимуть далі – їх можна нейтралізувати лише антитілами із сироватки вакцинованих коней.

Через високу ефективність вакцин, випадки дифтерії та правця є величезною рідкістю в країнах із високим рівнем охоплення щепленнями. Це створило передумови для виникнення дефіциту виробництва сироваток.

Вірус поліомієліту може “пройти крізь дитину” і нічого не викликати, а може паралізувати на все життя. Він вражає нервові клітини (нейрони), залучені до руху, і після цього далеко не завжди людину можна реабілітувати. Іноді поліомієліт закінчується смертю.

Туберкульоз у немовлят і маленьких дітей порівняно з дорослими частіше протікає важче. Діти частіше розвивають генералізовану форму з ураженням нервової системи та кісток. Вакцинація новонароджених ефективно захищає малюків від важких форм туберкульозу.