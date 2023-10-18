Пеленочный дерматит — распространенная проблема у малышей, которые часто одеты в пеленки.

Малыши с пеленочным дерматитом испытывают дискомфорт и ведут себя раздраженно. Родителям следует быть внимательными, правильно ухаживать за кожей ребенка и вовремя лечить раздражение.

Врач-педиатр Ольга Петренко рассказала Фактам ICTV, почему возникает пеленочный дерматит, и как его лечить.

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Что такое пеленочный дерматит

Пеленочный дерматит — это воспаление кожи в зоне под пеленкой у детей.

— Пеленочный дерматит — это острое воспаление кожи в области ягодиц и внутренней поверхности бедер, — добавляет педиатр.

Болезнь проявляется красными пятнами, иногда могут быть высыпания.

Пеленочный дерматит может проявляться в любое время, но в основном у младенцев.

— Чаще возникает у детей первых 2-6 месяцев, — отмечает Ольга.

Почему возникает пеленочный дерматит

— В возникновении пеленочного дерматита играют роль гигиена и фактор тепла и влаги под воздействием мочи и стула малыша, — объясняет врач.

Основной причиной раздражения является влага под пеленкой. Там активно развиваются бактерии и грибки.

Трение кожи пеленкой вызывает покраснение и нагрев кожи.

Часто у детей возникает аллергия на составляющие пеленок или уходовых средств, которые вы используете.

— Также наличие атопического дерматита будет триггером в развитии и пеленочного дерматита, — добавляет эксперт.

Как правильно лечить пеленочный дерматит

Рекомендуется использовать пеленки и уходовые средства, которые подходят именно вашему малышу. Проконсультируйтесь с врачом, спросите у него, какие компоненты будут полезными для кожи ребенка.

— Дерматит имеет длительный период, в лечении важным условием является уход, 90% занимает именно правильный уход, и 10% — медикаментозное лечение, — подчеркивает педиатр.

Врач рекомендует использовать кортикостероидные мази или кремы, в составе которых содержится цинк.

Уход заключается в купании малыша в воде 37 градусов.

— Выбирайте мягкие очищающие средства для купания, гели или синдеты, — добавила эксперт.

Нанесение лечебного крема после купания должно быть осуществлено в первые 10 минут.

Что делать, чтобы избежать пеленочного дерматита

Регулярная смена пеленки, особенно после опорожнения малыша — важнейший момент в уходе.

Тщательное очищение кожи после смены пеленки поможет избежать раздражения. Важно хорошо высушить ее.

— Не используйте присыпки, в составе которых есть тальк, он повышает риск возникновения воспаления кожи, — добавила Ольга.

Выбирайте средства гигиены для вашего малыша без лишних химических компонентов и ароматизаторов.

— Для того, чтобы избежать неприятного состояния — пеленочного дерматита, нужно чаще менять подгузник, одежду выбираем из натуральной ткани и не тесную по размеру, — говорит врач.

При смене пеленки не спешите сразу одевать следующую, дайте возможность коже “проветриться”.

Своевременное обращение за консультацией к врачу всегда дает положительный результат как в профилактике, так и лечении.