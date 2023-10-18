Пеленочный дерматит — распространенная проблема у малышей, которые часто одеты в пеленки.
Малыши с пеленочным дерматитом испытывают дискомфорт и ведут себя раздраженно. Родителям следует быть внимательными, правильно ухаживать за кожей ребенка и вовремя лечить раздражение.
Врач-педиатр Ольга Петренко рассказала Фактам ICTV, почему возникает пеленочный дерматит, и как его лечить.
Что такое пеленочный дерматит
Пеленочный дерматит — это воспаление кожи в зоне под пеленкой у детей.
— Пеленочный дерматит — это острое воспаление кожи в области ягодиц и внутренней поверхности бедер, — добавляет педиатр.
Болезнь проявляется красными пятнами, иногда могут быть высыпания.
Пеленочный дерматит может проявляться в любое время, но в основном у младенцев.
— Чаще возникает у детей первых 2-6 месяцев, — отмечает Ольга.
Почему возникает пеленочный дерматит
— В возникновении пеленочного дерматита играют роль гигиена и фактор тепла и влаги под воздействием мочи и стула малыша, — объясняет врач.
Основной причиной раздражения является влага под пеленкой. Там активно развиваются бактерии и грибки.
Трение кожи пеленкой вызывает покраснение и нагрев кожи.
Часто у детей возникает аллергия на составляющие пеленок или уходовых средств, которые вы используете.
— Также наличие атопического дерматита будет триггером в развитии и пеленочного дерматита, — добавляет эксперт.
Как правильно лечить пеленочный дерматит
Рекомендуется использовать пеленки и уходовые средства, которые подходят именно вашему малышу. Проконсультируйтесь с врачом, спросите у него, какие компоненты будут полезными для кожи ребенка.
— Дерматит имеет длительный период, в лечении важным условием является уход, 90% занимает именно правильный уход, и 10% — медикаментозное лечение, — подчеркивает педиатр.
Врач рекомендует использовать кортикостероидные мази или кремы, в составе которых содержится цинк.
Уход заключается в купании малыша в воде 37 градусов.
— Выбирайте мягкие очищающие средства для купания, гели или синдеты, — добавила эксперт.
Нанесение лечебного крема после купания должно быть осуществлено в первые 10 минут.
Что делать, чтобы избежать пеленочного дерматита
Регулярная смена пеленки, особенно после опорожнения малыша — важнейший момент в уходе.
Тщательное очищение кожи после смены пеленки поможет избежать раздражения. Важно хорошо высушить ее.
— Не используйте присыпки, в составе которых есть тальк, он повышает риск возникновения воспаления кожи, — добавила Ольга.
Выбирайте средства гигиены для вашего малыша без лишних химических компонентов и ароматизаторов.
— Для того, чтобы избежать неприятного состояния — пеленочного дерматита, нужно чаще менять подгузник, одежду выбираем из натуральной ткани и не тесную по размеру, — говорит врач.
При смене пеленки не спешите сразу одевать следующую, дайте возможность коже “проветриться”.
Своевременное обращение за консультацией к врачу всегда дает положительный результат как в профилактике, так и лечении.