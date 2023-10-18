Пелюшковий дерматит – розповсюджена проблема у малюків, які часто одягнені у пелюшки.

Малюки з пелюшковим дерматитом відчувають дискомфорт та поводяться роздратовано. Батькам слід бути уважними, правильно доглядати за шкірою дитини та вчасно лікувати подразнення.

Лікар-педіатр Ольга Петренко розповіла Фактам ICTV, чому виникає пелюшковий дерматит, та як його лікувати.

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Що таке пелюшковий дерматит

Пелюшковий дерматит – це запалення шкіри в зоні під пелюшкою у дітей.

– Пелюшковий дерматит -це гостре запалення шкіри в області сідниць і внутрішньої поверхні стегон, – додає педіатр.

Хвороба проявляється червоними плямами, іноді можуть бути висипання.

Пелюшковий дерматит може проявлятися будь-коли, але здебільшого у немовлят.

– Частіше виникає у дітей перших 2-6 місяців, – зазначає Ольга.

Чому виникає пелюшковий дерматит

– У виникненні пелюшкового дерматиту відіграють роль гігієна та фактор тепла і вологи під впливом сечі й випорожнення малюка, – пояснює лікарка.

Основною причиною подразнення є волога під пелюшкою. Там активно розвиваються бактерії та грибки.

Тертя шкіри пелюшкою викликає почервоніння та нагрівання шкіри.

Часто у дітей виникає алергія на складники пелюшок або доглядових засобів, які ви використовуєте.

– Також наявність атопічного дерматиту буде тригером у розвитку й пелюшкового дерматиту, – додає експертка.

Як правильно лікувати пелюшковий дерматит

Рекомендовано використовувати пелюшки та доглядові засоби, які підходять саме вашому малюку. Проконсультуйтеся з лікарем, запитайте у нього, які компоненти будуть корисними для шкіри дитини.

– Дерматит має довготривалий період, у лікуванні важливою умовою є догляд, 90% займає саме правильний догляд, і 10% – медикаментозне лікування, – підкреслює педіатр.

Лікар рекомендує використовувати кортикостероїдні мазі або креми, у складі яких міститься цинк.

Догляд полягає у купанні малюка у воді 37 градусів.

– Обирайте м’які очищувальні засоби для купання, гелі або сіндети, – додала експертка.

Нанесення лікувального крему після купання має бути здійснене в перші 10 хвилин.

Що робити, щоб уникнути пелюшкового дерматиту

Регулярна зміна пелюшки, особливо після випорожнення малюка – найважливіший момент у догляді.

Ретельне очищення шкіри після зміни пелюшки допоможе уникнути подразнення. Важливо добре висушити її.

– Не використовуйте присипки, у складі яких є тальк, він підвищує ризик виникнення запалення шкіри, – додала Ольга.

Обирайте засоби гігієни для вашого малюка без зайвих хімічних компонентів та ароматизаторів.

– Для того, щоб уникнути неприємного стану – пелюшкового дерматиту, потрібно частіше змінювати підгузок, одяг обираємо з натуральної тканини та не тісний по розміру, – каже лікарка.

При зміні пелюшки не поспішайте одразу одягати наступну, дайте можливість шкірі “провітритись”.

Вчасне звернення за консультацією до лікаря завжди дає позитивний результат як у профілактиці, так і лікуванні.