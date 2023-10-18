Пелюшковий дерматит – розповсюджена проблема у малюків, які часто одягнені у пелюшки.
Малюки з пелюшковим дерматитом відчувають дискомфорт та поводяться роздратовано. Батькам слід бути уважними, правильно доглядати за шкірою дитини та вчасно лікувати подразнення.
Лікар-педіатр Ольга Петренко розповіла Фактам ICTV, чому виникає пелюшковий дерматит, та як його лікувати.
Що таке пелюшковий дерматит
Пелюшковий дерматит – це запалення шкіри в зоні під пелюшкою у дітей.
– Пелюшковий дерматит -це гостре запалення шкіри в області сідниць і внутрішньої поверхні стегон, – додає педіатр.
Хвороба проявляється червоними плямами, іноді можуть бути висипання.
Пелюшковий дерматит може проявлятися будь-коли, але здебільшого у немовлят.
– Частіше виникає у дітей перших 2-6 місяців, – зазначає Ольга.
Чому виникає пелюшковий дерматит
– У виникненні пелюшкового дерматиту відіграють роль гігієна та фактор тепла і вологи під впливом сечі й випорожнення малюка, – пояснює лікарка.
Основною причиною подразнення є волога під пелюшкою. Там активно розвиваються бактерії та грибки.
Тертя шкіри пелюшкою викликає почервоніння та нагрівання шкіри.
Часто у дітей виникає алергія на складники пелюшок або доглядових засобів, які ви використовуєте.
– Також наявність атопічного дерматиту буде тригером у розвитку й пелюшкового дерматиту, – додає експертка.
Як правильно лікувати пелюшковий дерматит
Рекомендовано використовувати пелюшки та доглядові засоби, які підходять саме вашому малюку. Проконсультуйтеся з лікарем, запитайте у нього, які компоненти будуть корисними для шкіри дитини.
– Дерматит має довготривалий період, у лікуванні важливою умовою є догляд, 90% займає саме правильний догляд, і 10% – медикаментозне лікування, – підкреслює педіатр.
Лікар рекомендує використовувати кортикостероїдні мазі або креми, у складі яких міститься цинк.
Догляд полягає у купанні малюка у воді 37 градусів.
– Обирайте м’які очищувальні засоби для купання, гелі або сіндети, – додала експертка.
Нанесення лікувального крему після купання має бути здійснене в перші 10 хвилин.
Що робити, щоб уникнути пелюшкового дерматиту
Регулярна зміна пелюшки, особливо після випорожнення малюка – найважливіший момент у догляді.
Ретельне очищення шкіри після зміни пелюшки допоможе уникнути подразнення. Важливо добре висушити її.
– Не використовуйте присипки, у складі яких є тальк, він підвищує ризик виникнення запалення шкіри, – додала Ольга.
Обирайте засоби гігієни для вашого малюка без зайвих хімічних компонентів та ароматизаторів.
– Для того, щоб уникнути неприємного стану – пелюшкового дерматиту, потрібно частіше змінювати підгузок, одяг обираємо з натуральної тканини та не тісний по розміру, – каже лікарка.
При зміні пелюшки не поспішайте одразу одягати наступну, дайте можливість шкірі “провітритись”.
Вчасне звернення за консультацією до лікаря завжди дає позитивний результат як у профілактиці, так і лікуванні.