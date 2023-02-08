13-летние девочки-двойняшки обратились в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр с необычной проблемой. У обеих внезапно выпали все волосы, а кожа на лице и теле шелушилась и отслаивалась пластами.

Выяснилось, что причиной болезненного состояния подростков стал переизбыток витамина А.

Мама девочек рассказала, что они как-то захотели похудеть. Сначала она поддерживала дочерей, которые имели избыточный вес. Она помогала им правильно питаться. Сбросить вес им удалось, однако дочери стали замкнутыми, общались неохотно.

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Одной из причин, по мнению матери, могла стать тоска по папе, который в феврале 2022 года пошел на войну.

Также депрессию у девушек она связывала с недостаточностью витаминов, как результатом программы похудения.

Врач, с которым советовалась семья, назначил витамин А. Мать приобрела препарат, привезенный из-за границы, и неправильно рассчитала нужную дозу. К тому же витамины оказались вкусными. И девочки целое лето втайне от мамы лакомились “этими мишками”.

Так получилось, что дети длительно принимали дозу витамина, что в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста.

Проблемы со здоровьем девушек начались с шелушения кожи – на лице, шее, руках. Впоследствии выпали все волосы. Их начал беспокоить сильная головная головная боль и боль в конечностях.

Специалисты, к которым сначала обратилась мама, установили неутешительный диагноз: диффузная алопеция неизвестного генеза. Трихолог предположила, волосы никогда не восстановятся.

К счастью, кто-то посоветовал обратиться к специалистам ЗСДМЦ.

— На момент обращения девочки были в плохом состоянии, с признаками воспалительных изменений в анализах, — рассказала педиатр-гастроэнтеролог Вита Волощук. – Врачи педиатрического отделения заподозрили токсическое действие неизвестного вещества.

Ведь клиническая картина была одинакова у обеих. Анализы на микроэлементы, которые могут вызвать алопецию – ртуть, свинец, мышьяк, таллий были отрицательными. Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А пришло врачам после тщательного разбора анамнеза.

Длительное превышение дозы витамина А привело к токсичности. Кроме дерматологических проблем, появились нарушения работы печени, признаки остеопороза, ухудшилось психоэмоциональное состояние.

— Нам удалось стабилизировать состояние девочек. Однако специфического антидота не существует. Лечение этого состояния – это отмена препарата и время восстановления, — сообщила Вита Волощук.

У девочек уже начали отрастать волосы, они радуются, а мама еще немного волнуется.

Источник: ЗСДМЦ

Фото: ЗСДМЦ