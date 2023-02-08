13-річні дівчата-двійнятка звернулись до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру з незвичайною проблемою. В обох дівчаток раптово випало усе волосся, а шкіра на обличчі та тілі лущилась і відшаровувалась пластами.

З’ясувалось, що причиною хворобливого стану підлітків став надлишок вітаміну А.

Мама дівчаток розповіла, що вони якось забажали схуднути. Спершу вона підтримувала доньок, які мали надмірну вагу. Вона допомагала їм правильно харчуватись.Скинути вагу їм вдалося, проте доньки стали замкнутими, спілкувались неохоче.

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Однією із причин, на думку матері, міг стати сум за татом, який у лютому 2022 року пішов на війну.

Також депресію у дівчат вона пов’язувала із недостатністю вітамінів, як наслідок програми схуднення.

Лікар, з яким радилась родина, призначив вітамін А. Мати придбала препарат, привезений з-за кордону, і неправильно розрахувала потрібну дозу. До того ж, вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували “цими ведмедиками”.

Отже вийшло так, що діти тривалий час приймали дозу вітаміну, що у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

Проблеми зі здоров’ям дівчат почались із лущення шкіри – на обличчі, шиї, руках. Згодом випало все волосся. Їх почав турбувати сильний головний біль голови та біль у кінцівках.

Фахівці, до яких спочатку звернулась мама, встановили невтішний діагноз: дифузна алопеція невідомого генезу. Трихолог припустила, волосся ніколи не відновиться.

На щастя, хтось порадив звернутись до фахівців ЗСДМЦ.

– На момент звернення дівчатка були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах, – розповіла педіатр-гастроентеролог Віта Волощук. – Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини.

Адже клінічна картина була однакова у обох дівчат. Аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію – ртуть, свинець, миш’як, талій були негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло лікарям після прискіпливого розбору анамнезу.

Тривале перевищення дози вітаміну А спричинило токсичність. Крім дерматологічних проблем, з’явилися порушення роботи печінки, ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

– Нам вдалось стабілізувати стан дівчаток. Однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану – це відміна препарату та час для відновлення, – повідомила Віта Волощук.

У дівчаток уже почало відростати волосся, вони радіють, а мама ще трохи хвилюється.

Джерело: ЗСДМЦ

Фото: ЗСДМЦ