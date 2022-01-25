Некоторые дети могут страдать от энуреза (самопроизвольного мочевыделения). В то же время он может быть ночным, дневным или смешанным.
Детский невролог, педиатр Ирина Платонова рассказала о его причинах и как бороться с проблемой.
– Если кто-то из родителей в детстве имел энурез, то риск возникновения у ребенка составляет 50%, а если оба родителя – 80%, – рассказывает Ирина Платонова.
По ее словам, до года ребенок мочится непроизвольно, в два – может отличить акт дефекации от мочеиспускания. С трех-четырех лет дети уже могут контролировать выделения, а с четырех-шести – самостоятельно останавливать и продолжать акт.
Причинами проблемы могут быть неблагоприятная наследственность, психическая травма, невроз, стресс, травмы спинного мозга и позвоночника.
— Причин развития энуреза очень много. Если исключена органическая патология, энурез можно лечить с семи лет, – продолжает она.
Лечение ночного энуреза
- энурезный будильник (специальный будильник, который начинает вибрировать при выделении малейшей капли мочи и, соответственно, пробуждает ребенка);
— Эффективнее всего такой метод работает, если в одной комнате с ребенком ночует взрослый и отводит в туалет. Лечение следует прекратить, если в течение шести недель нет эффекта, — объясняет Ирина Платонова.
- лечение десмопрессином (назначает врач, сначала в максимальной суточной дозе, а через две недели ее уменьшают вдвое).
— Препарат принимают непосредственно перед сном. Пробный курс длится две недели. Если нет результата, курс можно повторить через четыре-шесть недель, – добавляет специалист.
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Чего нельзя делать
- ограничивать количество жидкости перед сном;
- заводить будильники и пробуждать ребенка, чтобы пойти в туалет.
Ребенок должен ощущать полный мочевой пузырь, чтобы уметь контролировать мочеиспускание, а разбудить его можете с полуполным. Кроме того, ночные необоснованные пробуждения будут разрушать сон ребенка, подводит итог эксперт.