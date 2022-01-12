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Увеличенные аденоиды у ребенка. Когда нужно делать операцию

12 января 2022, 10:25
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грип, застуда, грві,
Источник: Depositphotos

Увеличенные аденоиды часто могут мешать человеку жить. Особенно часто от этого страдают дети, поэтому родители, особо не раздумывая, соглашаются на операцию.

Аллерголог Елена Кузнецова назвала абсолютные показания к удалению аденоидов и причины, почему не стоит спешить с таким кардинальным вмешательством.

— Аденоиды — лимфоидная ткань, которая расположена в носоглотке. Они могут на фоне заболевания разрастаться и мешать ребенку дышать, спать, могут вызвать секреторные отиты. Если ребенок еще и аллергик, ситуация может усугубиться, — говорит Елена Кузнецова.

Несмотря на это, не всегда их нужно удалять. Врач назвала абсолютные показания к аденоэктомии:

  • нарушение дыхания во сне;
  • рецидивирующие секреторные отиты;
  • снижения слуха.
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Однако, по ее словам, они очень редко встречаются у детей. При этом врачи часто принимают самое простое решение — удалить аденоиды. Они делают это вместо того, чтобы лечить проблему. А это можно сделать — с помощью препаратов их возможно уменьшить.

 

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Публикация от Аллерголог, Запорожье (@elena.dr.allergy)

— Лечение аденоидов не проводится. А уменьшить можно, — продолжает аллерголог.

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При этом стоит быть осторожным с удалением аденоидов. Причины:

  • они могут заново нарости, особенно если удаление было в возрасте до трех лет;
  • ребенок может часто болеть респираторными заболеваниями;
  • существует риск развития у детей-аллергиков бронхиальной астмы.

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