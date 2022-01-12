Увеличенные аденоиды у ребенка. Когда нужно делать операцию

Увеличенные аденоиды часто могут мешать человеку жить. Особенно часто от этого страдают дети, поэтому родители, особо не раздумывая, соглашаются на операцию.

Аллерголог Елена Кузнецова назвала абсолютные показания к удалению аденоидов и причины, почему не стоит спешить с таким кардинальным вмешательством.

— Аденоиды — лимфоидная ткань, которая расположена в носоглотке. Они могут на фоне заболевания разрастаться и мешать ребенку дышать, спать, могут вызвать секреторные отиты. Если ребенок еще и аллергик, ситуация может усугубиться, — говорит Елена Кузнецова.

Несмотря на это, не всегда их нужно удалять. Врач назвала абсолютные показания к аденоэктомии:

нарушение дыхания во сне;

рецидивирующие секреторные отиты;

снижения слуха.

Однако, по ее словам, они очень редко встречаются у детей. При этом врачи часто принимают самое простое решение — удалить аденоиды. Они делают это вместо того, чтобы лечить проблему. А это можно сделать — с помощью препаратов их возможно уменьшить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аллерголог, Запорожье (@elena.dr.allergy)

— Лечение аденоидов не проводится. А уменьшить можно, — продолжает аллерголог.

При этом стоит быть осторожным с удалением аденоидов. Причины: