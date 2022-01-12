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Збільшені аденоїди у дитини. Коли потрібно робити операцію

12 Січня 2022, 10:25
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грип, застуда, грві,
Джерело: Depositphotos

Збільшені аденоїди часто можуть заважати людині жити. Особливо від цього потерпають діти, тому батьки, особливо не роздумуючи, погоджуються на операцію.

Алерголог Олена Кузнєцова назвала абсолютні показання до видалення аденоїдів та причини, чому не варто поспішати з таким кардинальним втручанням.

– Аденоїди – лімфоїдна тканина, яка розташована в носоглотці. Вони можуть на тлі захворювання розростатися та заважати дитині дихати, спати, можуть викликати секреторні отити. Якщо дитина ще й алергік, ситуація може погіршитися, – каже Олена Кузнєцова.

Попри це, не завжди їх треба видаляти. Лікар назвала абсолютні показання до аденоектомії:

  • порушення дихання уві сні;
  • рецидивні секреторні отити;
  • зниження слуху.
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Проте, за її словами, вони дуже рідко трапляються у дітей. Водночас лікарі часто ухвалюють найпростіше рішення – видалити аденоїди. Вони роблять це замість того, щоб лікувати проблему. А це можна зробити – за допомогою препаратів їх можливо зменшити.

 

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Публикация от Аллерголог, Запорожье (@elena.dr.allergy)

– Лікування аденоїдів не проводиться. А зменшити можна, – продовжує алерголог.

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Водночас варто бути обережним із видаленням аденоїдів. Причини:

  • вони можуть знову нарости, особливо якщо видалення було у віці до трьох років;
  • дитина може часто хворіти на респіраторні захворювання;
  • існує ризик розвитку у дітей-алергіків бронхіальної астми.

Теги
лікування , поради лікаря
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