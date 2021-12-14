Багатьох мам можуть лякати виділення з носа у дітей під час хвороби, наприклад, жовті чи зелені соплі. Така реакція організму не завжди свідчить, що в дитини розвинувся гайморит (риносинусит).

Лікар-лор Ілля Рябінкін розповів, з чим може бути пов’язане забарвлення виділень з носа у такий колір і коли варто бити на сполох.

– Коли лейкоцити починають перетравлювати збудники, які вони до цього поглинули, з них виділяються певні ферменти, які й забарвлюють слиз у такий колір. З цього ми розуміємо, що хворобі близько чотирьох-шести днів. За вірусного процесу майже не буває, що соплям шість днів, а вони прозорі, – каже Ілля Рябінкін.

Тобто це цілком нормальний процес та звичайна реакція організму на вірус. Забарвлення соплів у жовтий або зелений колір, помутніння слизу говорять про пізнішу стадію хвороби та боротьбу організму з вірусом.

Крім того, зміна кольору виділень може бути реакцією організму на сухе повітря.

– Так він виділяє зайвий слиз для зволоження слизової оболонки. Вони білі та тягучі, – продовжує лікар.

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За його словами, якщо дитину під час таких виділень нічого не турбує, не потрібно нічого змінювати у лікуванні. Досить промивати ніс сольовим розчином і застосовувати судинозвужувальний препарат.

– Ні місцеві антибіотики, ні срібло не здатні вплинути на те, щоб соплі із жовтих чи зелених стали прозорими, – пояснює фахівець.

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Водночас небезпечним такий симптом є, коли виділення з носа не минають довше, ніж за 14 днів. Це – червоний прапорець. Однак він однозначно не свідчить про те, що у дитини гайморит.

– Деякі віруси здатні провокувати виділення соплів близько трьох-чотирьох тижнів, і це не зупинити. Або це алергічний риніт, – коментує Ілля Рябінкін.

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Щоб не помилитися з діагнозом, дитину після появи таких виділень із носа рекомендують показати лікарю. Після огляду він встановить причину та призначить адекватне лікування.