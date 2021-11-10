ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) – вірусне захворювання, яке вражає дихальну систему людини. Під ударом опиняються ніс, горло, гортань, трахея, бронхи та легені. Хворого можуть також турбувати проблеми з очима.

Це одне з найпоширеніших інфекційних захворювань, яке часто діагностують у дітей у дитячих садках та школах, а також у дорослих людей, зокрема в офісних працівників, вчителів, медиків та будь-яких професійних груп, які вимушені працювати в одному приміщення та тісно контактувати.

Однак дорослі все ж рідше хворіють, бо їхня імунна система сформована та більш загартована, ніж дитяча. Крім того, вони ретельніше дотримуються правил особистої гігієни – миття рук, культури кашлю та чхання, соціальної дистанції.

Люди можуть хворіти на ГРВІ протягом усього року, проте більш активна циркуляція інфекцій фіксується в осінньо-зимовий період та навесні, найчастіше вона співпадає з грипом та тепер з коронавірусом.

Як передається ГРВІ, скільки триває інкубаційний період та як уникнути зараження, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Надія Жарікова.

Як передається ГРВІ

Щоб уникнути проникнення вірусу в організм та проблем з організмом надалі, треба знати, як він передається.

Попри стереотипи, не холодна вода чи морозиво у спеку викликають застуду. ГРВІ провокує винятково вірус.

Шляхи передання:

повітряно-крапельний (з біологічною рідиною хворого під час кашлю, чхання, близької розмови);

тісний контакт із носієм вірусу (рукостискання, поцілунки, обійми);

спільний побут (посуд, рушники, одяг).

Інкубаційний період ГРВІ

Інкубаційний або латентний період – це часовий відрізок між зараженням, коли вірус потрапляє до організму, та появою перших симптомів захворювання.

Після контакту з хворою людиною вірус спочатку осідає на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів – носа, носоглотки, рота.

Він починає виділяти токсини, які всмоктуються у кров. Та у свою чергу розносить їх по всьому організму. Вірус чинить негативний вплив на різноманітні органи – з’являються головний біль, ломота у м’язах. На захист організму стає імунна система.

Після того, як вмикається імунітет, з’являється температура. Симптоматика посилюється та починає частіше турбувати хворого.

– Інкубаційний період ГРВІ – від потрапляння вірусу на слизову до появи перших симптомів – зазвичай триває близько двох-трьох днів, – говорить Надія Жарікова.

За словами фахівця, так протікає захворювання як у дорослих, так і у дітей.

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На тривалість інкубаційного періоду не впливає й те, який саме тип вірусу його спровокував. Зазвичай він однаковий для всіх них.

Коли людина підхоплює вірус, вона одразу стає носієм, проте поки що не заражає інших. Тобто під час інкубаційного періоду заражений безпечний для інших.

Після появи симптомів людина починає заражати інших. Саме тому головна рекомендація після проявлення перших ознак захворювання – самоізоляція та уникнення контакту з іншими людьми.

Профілактика ГРВІ

Аби уникнути зараження, треба дотримуватися низки рекомендацій: