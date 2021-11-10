ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — вирусное заболевание, поражающее дыхательную систему человека. Под ударом оказываются нос, горло, гортань, трахея, бронхи и легкие. Больного могут также беспокоить проблемы с глазами.

Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое часто диагностируется у детей в детских садах и школах, а также у взрослых людей, в частности, у офисных работников, учителей, медиков и любых профессиональных групп, которые вынуждены работать в одном помещении и тесно контактировать.

Однако взрослые все же реже болеют, потому что их иммунная система сформирована и более закаленная, чем детская. Кроме того, они более тщательно придерживаются правил личной гигиены – мытья рук, культуры кашля и чихания, социальной дистанции.

Люди могут болеть ОРВИ в течение всего года, однако активная циркуляция инфекций фиксируется в осенне-зимний период и весной, чаще всего она совпадает с гриппом и теперь с коронавирусом.

Как передается ОРВИ, сколько длится инкубационный период и как избежать заражения, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова.

Как передается ОРВИ

Чтобы избежать проникновения вируса в организм и проблем с организмом в дальнейшем, нужно знать, как он передается.

Несмотря на стереотипы, не холодная вода или мороженое в жару вызывают простуду. ОРВИ провоцирует исключительно вирус.

Пути передачи:

воздушно-капельный (с биологической жидкостью больного во время кашля, чихания, близкого разговора);

тесный контакт с носителем вируса (рукопожатие, поцелуи, объятия);

общий быт (посуда, полотенца, одежда).

Инкубационный период ОРВИ

Инкубационный или латентный период – это временной отрезок между заражением, когда вирус попадает в организм, и появлением первых симптомов заболевания.

После контакта с больным человеком вирус сначала оседает на слизистой верхних дыхательных путей – носа, носоглотки, рта.

Он начинает выделять токсины, которые впитываются в кровь. Та в свою очередь разносит их по всему организму. Вирус оказывает негативное влияние на различные органы — появляются головные боли, ломота в мышцах. На защиту организма встает иммунная система.

После того, как иммунитет включается, появляется температура. Симптоматика усиливается и начинает чаще беспокоить больного.

— Инкубационный период ОРВИ — от попадания вируса на слизистую до появления первых симптомов — обычно длится около двух-трех дней, — говорит Надежда Жарикова.

По словам специалиста, так протекает заболевание как у взрослых, так и у детей.

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На продолжительность инкубационного периода не влияет и то, какой тип вируса его спровоцировал. Обычно он одинаков для всех них.

Когда человек подхватывает вирус, он сразу становится носителем, но пока не заражает других. То есть во время инкубационного периода зараженный безопасен для других.

После появления симптомов человек начинает заражать других. Именно поэтому главная рекомендация после проявления первых признаков заболевания – самоизоляция и избегание контакта с другими людьми.

Профилактика ОРВИ

Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать ряд рекомендаций: