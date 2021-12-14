Многих мам могут пугать выделения из носа в их детей во время болезни, например желтые или зеленые сопли. Такая реакция организма не всегда говорит о том, что у ребенка развился гайморит (риносинусит).

Врач-лор Илья Рябикин, рассказал, с чем может быть связано окрашивание выделений из носа в такой цвет и когда стоит беспокоиться.

— Когда лейкоциты начинают перетравливать поглощенные возбудители, из них выделяются определенные ферменты, которые и окрашивают слизь в такой цвет. Из этого мы понимаем, что болезни около четырех-шести дней. При вирусном процессе практически не бывает, что соплям шесть дней, а они прозрачные, — говорит Илья Рябикин.

То есть это вполне нормальный процесс и обычная реакция организма на вирус. Окрашивание соплей в желтый или зеленый цвет, помутнение слизи говорят о более поздней стадии болезни и борьбе организма с вирусом.

Кроме того, изменение цвета выделений может быть реакцией организма на сухой воздух.

— Таким образом он выделяет излишнюю слизь для увлажнения слизистой. Они белые и тягучие, — продолжает врач.

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По его словам, если ребенка при таких соплях ничего не беспокоит, не нужно ничего менять в лечении. Достаточно будет промывать нос солевым раствором и применять сосудосуживающий препарат.

— Ни местные антибиотики, ни серебро не способны повлиять на то, чтобы сопли из желтых или зеленых стали прозрачными, — объясняет специалист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛОР ВРАЧ | КРИВОЙ РОГ (@dr.ilyaryabinkin)

В то же время опасным такой симптом является, когда выделения из носа не проходят дольше, чем за 14 дней. Это — красный флаг. Однако и он однозначно не свидетельствует о том, что у ребенка гайморит.

— Некоторые вирусы способны вызвать выделение соплей около трех-четырех недель, и это никак не остановить. Или это аллергический ринит, — комментирует Илья Рябикин.

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Чтобы не ошибиться с диагнозом, ребенка после появления таких выделений из носа рекомендуют показать врачу. После осмотра он установит причину и назначит адекватное лечение.⠀