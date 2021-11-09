Как лечить ОРВИ в домашних условиях

Никто из нас не застрахован от заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Более того, шанс подцепить такой вирус в разы больше, чем грипп или коронавирус. И хотя заболевание протекает в более легкой форме, все равно нужно знать, как лечить ОРВИ и какие советы не работают.

О лечении ОРВИ Фактам ICTV рассказала врач-терапевт Надежда Жарикова. По словам специалиста, эту инфекцию вообще можно не лечить.

— Да, как бы это ни звучало, обычно ОРВИ проходит сама. И можно вообще ничего не делать и поправиться, — комментирует Надежда Жарикова.

Однако, чтобы облегчить свое состояние и ускорить выздоровление, врачи рекомендуют все же следовать ряду советов.

Существуют общие рекомендации по борьбе с ОРВИ, медикаментозное лечение и народные методы. Надежда Жарикова объяснила, что из этого работает, а какие методы неэффективны.

Лечение ОРВИ — общие рекомендации

Во время заболевания ОРВИ врачи советуют оставаться несколько дней дома и позаботиться о своем здоровье.

Что нужно делать:

Отдыхать

— Отдых и здоровый сон — друзья во время простуды. Так организм направит все силы на борьбу с ней, – говорит Надежда Жарикова.

Регулярно проветривать комнату

— Желательно не закрывать окошечко вообще, чтобы обеспечить достаточный воздухообмен. Если в помещении прохладно, лучше дополнительно одеться, — добавляет врач.

Обеспечить нормальный микроклимат в помещении

По словам специалиста, важно, чтобы в комнате была температура 20 °С. Это необходимо, чтобы не пересушивать дыхательные пути.

— Я не рекомендую включать кондиционер и дополнительно прогревать комнату. Сухой воздух может усугубить течение насморка, у больных начинает першить в горле, может появиться сухой кашель. Перегревать себя не надо, — отмечает Надежда Жарикова.

Кроме того, в помещении должна быть нормальная влажность воздуха — 60-70%. Это также необходимо для нормального функционирования слизистой после того, как туда попал вирус.

Пить много воды

При борьбе с ОРВИ питьевой режим чрезвычайно важен, поскольку у человека есть температура, происходит интоксикация, он теряет жидкость, и эти запасы следует пополнять.

Есть продукты, богатые витаминами

Организму нужны силы для борьбы с вирусом. Он черпает их из еды.

Поэтому в этот период нужно питаться максимально сбалансированно, обеспечивая поступление в организм достаточного количества белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. В этом помогут овощи, фрукты и зелень.

Работать с симптомами

Боль терпеть не нужно. Если из-за вируса у больного болит голова, он страдает от температуры или насморка, надо с этим бороться. Помогут в этом лекарства — жаропонижающие, таблетки от головной боли, препараты для нормального функционирования носа.

Вообще в этот период следует изолироваться. Не потому, что это поможет быстрее выздороветь, а из-за заботы об окружающих. Это нужно сделать, чтобы не заразить других.

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Народная медицина

Во время простуды некоторые граждане делают ставку на народную медицину и начинают лечиться чаями, делать чесночные ингаляции и прикладывать к горлу горячие компрессы.

Врач говорит, что пока нет доказательной базы, подтверждающей их эффективность. Хотя чаи, в принципе, можно пить.

— Если человек хочет пить чай с малиной или лимоном, пусть пьет. Главное, чтобы это было в умеренном количестве, — говорит Надежда Жарикова.

В то же время речь не идет о специальных чаях от простуды, которые можно приобрести в аптеке. Их эффективность в борьбе с вирусом не подтверждена.

Препараты против ОРВИ — антибиотики и противовирусные

Отдельные граждане могут самостоятельно назначать лечение и покупать в аптеке антибиотики и противовирусные препараты.

Врачи не рекомендуют этого делать — ни первые, ни вторые не помогают при ОРВИ.

Что касается антибиотиков, то они эффективны только при бактериальных инфекциях или при осложнениях ОРВИ — пневмонии, ангине, отитах, риносинуситах.

Действенность противовирусных препаратов вообще не подтверждена.

— Когда человек приходит ко мне и рассказывает, что принимает противовирусные, я всегда у него спрашиваю, а против какого вируса он их пьет. Пациент начинает задумываться. Я бы не рекомендовала их употреблять, – объясняет Надежда Жарикова.

Кроме того, по ее словам, употребление каких-либо препаратов не проходит бесследно. Они оказывают негативное влияние на печень, почки, поэтому не стоит лишний раз употреблять лекарства, приобретенные по совету друга или коллеги, а не специалиста.