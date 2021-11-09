Як лікувати ГРВІ в домашніх умовах

Ніхто із нас не застрахований від захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Ба більше, шанс підчепити такий вірус у рази більший, ніж грип чи коронавірус. І хоча захворювання протікає у значно легшій формі, все одно треба знати, як лікувати ГРВІ та які поради не є дієвими.

Про лікування ГРВІ Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Надія Жарікова. За словами фахівця, цю інфекцію взагалі можна не лікувати.

– Так, як би це не звучало, зазвичай ГРВІ минає сама. І можна взагалі нічого не робити та одужати, – коментує Надія Жарікова.

Проте, щоб полегшити свій стан та прискорити одужання, лікарі рекомендують все-таки дотримуватися низки порад.

Загалом існують загальні рекомендації щодо боротьби з ГРВІ, медикаментозне лікування та народні методи. Надія Жарікова пояснила, що з цього працює, а які методи не є дієвими.

Лікування ГРВІ – загальні рекомендації

Під час захворювання на ГРВІ лікарі радять залишатися кілька днів вдома та подбати про своє здоров’я.

Що треба робити:

Відпочивати

– Відпочинок та здоровий сон – друзі під час застуди. Так організм направить усі сили на боротьбу з нею, – говорить Надія Жарікова.

Регулярно провітрювати кімнату

– Бажано не зачиняти віконечко взагалі, щоб забезпечити достатній повітрообмін. Якщо у приміщенні прохолодно, краще додатково вдягнутися, – додає лікар.

Забезпечити нормальний мікроклімат у приміщенні

За словами фахівця, важливо, щоб у кімнаті була температура 20 °С. Це потрібно, щоб не пересушувати дихальні шляхи.

– Я не рекомендую вмикати кондиціонер та додатково прогрівати кімнату. Сухе повітря може погіршити перебіг нежитю, у хворих починає дерти у горлі, може з’явитися сухий кашель. Перегрівати себе не треба, – зазначає Надія Жарікова.

Крім того, у приміщенні має бути нормальна вологість повітря – 60-70%. Це також потрібно для нормального функціонування слизової після того, як туди потрапив вірус.

Пити багато води

Під час боротьби з ГРВІ питний режим надзвичайно важливий, оскільки у людини є температура, відбувається інтоксикація, вона втрачає рідину, і ці запаси треба поповнювати.

Їсти продукти, багаті вітамінами

Організму треба сили для боротьби з вірусом. Він черпає їх з їжі.

Тому у цей період треба харчуватися максимально збалансовано, забезпечуючи надходження до організму достатньої кількості білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів та мікроелементів. У цьому допоможуть овочі, фрукти та зелень.

Працювати з симптомами

Біль терпіти не треба. Якщо через вірус у хворого болить голова чи він потерпає від температури або нежитю, треба з цим боротися. Допоможуть у цьому ліки – жарознижувальні, таблетки від головного болю, препарати для нормального функціонування носа.

Взагалі у цей період варто ізолюватися. Не тому, що це допоможе швидше одужати, а через турботу про оточення. Це треба зробити, щоб не заразити інших.

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Народна медицина

Під час застуди деякі громадяни роблять ставку на народну медицину та починають лікуватися чаями, робити часникові інгаляції та прикладати до горла гарячі компреси.

Лікар говорить, що наразі немає доказової бази, яка б підтверджувала їхню ефективність. Хоча чаї, в принципі, можна пити.

– Якщо людина хоче пити чай з малиною чи лимоном, то нехай п’є. Головне, щоб це було у помірній кількості, – говорить Надія Жарікова.

Водночас не йдеться про спеціальні чаї від застуди, які можна придбати в аптеці. Їхня ефективність у боротьбі з вірусом не доведена.

Препарати проти ГРВІ – антибіотики та противірусні

Окремі громадяни можуть самостійно призначати собі лікування та купувати в аптеці антибіотики та противірусні препарати.

Лікарі не рекомендують цього робити – ні перші, ні другі не допомагають під час ГРВІ.

Щодо антибіотиків, то вони ефективні лише під час бактеріальних інфекцій чи під час ускладнень ГРВІ – пневмонії, ангіни, отитів, риносинуситів.

Дієвість противірусних препаратів взагалі не доведена.

– Коли людина приходить до мене і розповідає, що приймає противірусні, я завжди у неї запитую, а проти якого вірусу вона їх п’є. Пацієнт починає замислюватися. Я б не рекомендувала їх вживати, – пояснює Надія Жарікова.

Крім того, за її словами, вживання будь-яких препаратів не минає безслідно. Вони чинять негативний вплив на печінку, нирки, тому не варто зайвий раз вживати ліки, придбані за порадою друга чи колеги, а не фахівця.