Деякі діти можуть страждати на енурез (мимовільне сечовиділення). Водночас він може бути нічним, денним або змішаним.

Дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова розповіла про його причини та як боротися з проблемою.

– Якщо хтось із батьків в дитинстві мав енурез, то ризик виникнення у дитини становить 50 %, а якщо обоє батьків – 80%, – розповідає Ірина Платонова.

За її словами, до року дитина мочиться мимоволі, в два – може відрізнити акт дефекації від сечовипускання. З трьох-чотирьох років діти уже можуть контролювати виділення, а з чотирьох-шести – самостійно зупиняти і продовжувати акт.

Причинами можуть бути несприятлива спадковість, психічна травма, невроз, стрес, травми спинного мозку та хребта.

– Причин розвитку енурезу дуже багато. Якщо виключена органічна патологія, енурез можна лікувати з семирічного віку, – продовжує вона.

Лікування нічного енурезу

енурезний будильник (спеціальний будильник, який починає вібрувати під час виділенні найменшої каплі сечі і, відповідно, будить дитину);

– Найефективніше такий метод працює, якщо в одній кімнаті з дитиною ночує дорослий і відводить в туалет. Лікування слід припинити якщо протягом 6 тижнів немає ефекту, – пояснює Ірина Платонова.

лікування десмопресином (призначає лікар, спочатку в максимальній добовій дозі, а через два тижні її зменшують вдвічі).

– Препарат приймають безпосередньо перед сном. Пробний курс триває два тижні. Якщо немає результату, курс можна повторити через чотири-шість тижнів, – додає фахівець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дитячий невролог, педіатр (@dr_iryna_)

Чого не можна робити

обмежувати кількість рідини перед сном;

заводити будильник і будити дитину, щоб піти до туалету.

Дитина має відчувати повний сечовий міхур, щоб вміти контролювати сечовипускання, а збудити її можете з напівповним. Крім того, нічні необґрунтовані пробудження будуть руйнувати сон дитини, підсумовує експерт.