Новини На пульсі Медогляд Тіло Психология Діти Cпецтеми Відео
Діти

Прокидається у мокрому ліжку. Причини енурезу у дитини та як лікувати

25 Січня 2022, 12:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина
Джерело: Pixabay

Деякі діти можуть страждати на енурез (мимовільне сечовиділення). Водночас він може бути нічним, денним або змішаним.

Дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова розповіла про його причини та як боротися з проблемою.

– Якщо хтось із батьків в дитинстві мав енурез, то ризик виникнення у дитини становить 50 %, а якщо обоє батьків – 80%, – розповідає Ірина Платонова.

За її словами, до року дитина мочиться мимоволі, в два – може відрізнити акт дефекації від сечовипускання. З трьох-чотирьох років діти уже можуть контролювати виділення, а з чотирьох-шести – самостійно зупиняти і продовжувати акт.

Причинами можуть бути несприятлива спадковість, психічна травма, невроз, стрес, травми спинного мозку та хребта.

– Причин розвитку енурезу  дуже багато. Якщо виключена органічна патологія, енурез можна лікувати з семирічного віку, – продовжує вона.

Читайте також:
грип, застуда, грві,Збільшені аденоїди у дитини. Коли потрібно робити операцію

Лікування нічного енурезу

  • енурезний будильник (спеціальний будильник, який починає вібрувати під час виділенні найменшої каплі сечі і, відповідно, будить дитину);

– Найефективніше такий метод працює, якщо в одній кімнаті з дитиною ночує дорослий і відводить в туалет. Лікування слід припинити якщо протягом 6 тижнів немає ефекту, – пояснює Ірина Платонова.

  • лікування десмопресином (призначає лікар, спочатку в максимальній добовій дозі, а через два тижні її зменшують вдвічі).

– Препарат приймають безпосередньо перед сном. Пробний курс триває два тижні. Якщо немає результату, курс можна повторити через чотири-шість тижнів, – додає фахівець.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Дитячий невролог, педіатр (@dr_iryna_)

Чого не можна робити

  • обмежувати кількість рідини перед сном;
  • заводити будильник і будити дитину, щоб піти до туалету.
Читайте також:
наспоркЖовті чи зелені соплі у дитини. Коли варто бити на сполох

Дитина має відчувати повний сечовий міхур, щоб вміти контролювати сечовипускання, а збудити її можете з напівповним. Крім того, нічні необґрунтовані пробудження будуть руйнувати сон дитини, підсумовує експерт.

Теги
Поради , поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь