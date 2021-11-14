Гиперактивность у ребенка связана с комплексом других симптомов. Вместе с ними в медицинской классификации она выделена в СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

По данным медицинских исследований, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) встречается у 1 из 20 современных детей и подростков.

В половине случаев он сохраняется и во взрослом возрасте с некоторыми изменениями.

Что такое гиперактивность и СДВГ

Основными признаками СДВГ у детей является сочетание невнимательности и гиперактивности/импульсивности, которые выражены настолько, что мешают ему обучаться и продуктивно общаться.

Как определить, когда невнимательность и импульсивность уже перешли грань нормы и могут считаться симптомами СДВГ?

Невнимательность

Шесть или больше из следующих симптомов постоянно сохраняются в течение полугода или дольше и оказывают негативное влияние на возможность обучаться и общаться:

часто не может сосредоточиться на деталях, что приводит к ошибкам;

неаккуратно пишет, рисует;

быстро теряет внимание во время игры и при выполнении обучающих заданий;

часто не может сосредоточиться на обращенной к нему речи, “витает в облаках” и не слушает;

быстро теряет инструкции (забывает, что нужно делать и как) при выполнении обучающих заданий;

не может сам организовать свои обычные занятия, сохранять вещи в порядке;

сопротивляется любым занятиям, которые требуют концентрации внимания и усидчивости;

часто теряет вещи;

легко отвлекается на посторонние влияния;

не может выполнить поручение в соответствии с возрастом.

Гиперактивность и импульсивность

Шесть или больше из следующих симптомов постоянно сохраняются минимум полгода и мешают учиться и конструктивно общаться:

часто беспокойно двигает кистями и стопами, беспокойно себя ведет при необходимости сидеть;

часто встает на уроке/занятии и ходит по классу;

часто бесцельно бегает или ходит;

играет, как правило, шумно и активно;

большую часть времени находится в движении и чувствует в этом потребность;

много и громко говорит;

часто перебивает собеседника, отвечает на вопросы до того, как собеседник закончит их формулировать;

не может дождаться своей очереди;

часто вмешивается в чужую деятельность или берет чужие вещи без спроса.

К подростковому возрасту гиперактивность может снизиться, но остаются когнитивные нарушения: сложность планирования и организации своей деятельности, нарушения внимания и оперативной памяти.

Подростку с СДВГ сложно учиться и налаживать отношения со сверстниками и взрослыми. При этом большой проблемой могут стать несамостоятельность, тревожность, низкая самооценка. Часто в комплексе с СДВГ у подростков наблюдается рискованное и девиантное поведение.

Как снизить гиперактивность у ребенка

Во многих случаях СДВГ диагностируется не вовремя, приобретает хроническое течение. Это дает ложные представления о характере ребенка и его способностях к обучению: черты, которые не нравятся взрослым, могут быть симптомами СДВГ и корректироваться современными методами.

Как помочь ребенку справиться со своей гиперактивностью и невнимательностью?

Родители не всегда видят в своем непоседе ребенка, которому нужна помощь, особенно, если это их первенец и у них мало опыта. Держать руку на пульсе и правильно оценить развитие ребенка по критериям поможет психолог, педиатр, невролог. Плановые и профилактические осмотры у врача позволяют вовремя начать коррекцию и ограничиться минимальными усилиями.

К сожалению, не всегда во время планового осмотра врач успевает разглядеть гиперактивность. А если родители привыкли справляться с неусидчивостью и невнимательностью ребенка, то могут не воспринимать их как медицинскую проблему.

Как правило, симптомы, которые могут остаться незамеченными в дошкольном возрасте, выявляются в школе.

Если вы заметили, что ребенку сложно учиться и он существенно отстает от своих одноклассников в успеваемости, то стоит обратиться за консультацией к узкому специалисту: нейропсихологу, детскому психологу, детскому неврологу.

Лечение СДВГ должно быть комплексным и продолжительным, включать методы коррекции поведения, нейропсихологическую коррекцию, психотерапию, фармакологическую терапию.

При лечении СДВГ могут применяться ноотропные препараты или средства для стимуляции центральной нервной системы, в зависимости от подхода и показаний для конкретного ребенка. Все назначения делает врач после исчерпывающей диагностики, самолечение может нанести ребенку вред.

Необходимость продолжать прием лекарств после окончания первого курса лечения также устанавливает врач.

Оценка эффективности лечения гиперактивности и дефицита внимания у ребенка происходит по нескольким критериям. Ключевые из них: снизилась ли выраженность симптомов СДВГ и улучшилось ли качество жизни ребенка