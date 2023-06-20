Тщательное мытье и стерилизация детской посуды предупреждает множество болезней, которые может подхватить малыш.

Дело в том, что иммунная система ребенка не способна в полной мере блокировать микробы и бактерии, поэтому родителям нужно очень ответственно относиться к очистке вещей, которые окружают младенца. Особое внимание стоит уделять посуде.

Как правильно стерилизовать детские бутылочки — узнавали Факты ICTV.

Как часто нужно проводить стерилизацию детских бутылочек

Педиатр и детский инфекционист Анна Гриценко отмечает, что родители должны ежедневно заботиться о безопасности своего малыша. Ведь ребенок напрямую зависит от их заботы.

Стерилизация же помогает уничтожить микроорганизмы как с внутренней, так и с внешней поверхности посуды вашего ребенка.

— Однако я бы не советовала проводить стерилизацию бутылочек перед каждым кормлением малыша. Конечно это касается семей, которые беспокоятся о чистоте и гигиене и ребенок полностью здоров, — говорит Гриценко.

Педиатр добавляет, что стерилизацию нужно обязательно проводить лишь в следующих случаях:

когда только приобрели детскую посуду;

если в детских бутылочках долго находилось грудное молоко или смесь и вы ее не использовали — в таком случае посуду нужно промыть, а затем простерилизовать;

если малыш болеет или перенес инфекцию, но в таком случае педиатр советует купить новую бутылочку и соску.

Почему стерилизация — это важно

Дети очень беззащитны, их иммунная система еще не сформирована, поэтому малыши очень уязвимы к любым инфекциям.

— Особенно это касается детей в первые 4-6 месяцев жизни. Поэтому желательно в этот период часто стерилизовать посуду и игрушки младенца, — советует педиатр.

Как правильно стерилизовать детскую посуду

Врач-педиатр отмечает, что проводить стерилизацию можно любым удобным способом — кипятком, в микроволновке или мультиварке, с помощью специально стерилизатора и тому подобное.

— Самый удобный и дешевый способ стерилизации — с помощью кипятка. Для этого нужно взять отдельную кастрюлю, погрузить в нее предварительно промытую детскую посуду, залить все водой и поставить на огонь. Затем доведите воду до кипения и стерилизуйте бутылочки в течение 5-10 мин, — говорит Гриценко.

Также родители часто стерилизуют детские бутылочки в микроволновке. По словам педиатра, этот способ довольно быстрый, ведь стерилизация происходит за 1-2 мин.

— Но я уже же советую проводить стерилизацию паром. Такой способ идеально подходит для детской посуды, ведь не образует накипь на бутылочке и считается вполне безопасным для малыша. Кроме того, при стерилизации паром, можно обработать сразу все детали бутылочки, соски и тому подобное. Весь процесс стерилизации паром должен длиться от 8 до 12 мин, — советует Гриценко.

Детский врач советует родителям сначала определиться, какой именно способ стерилизации они будут использовать. Затем стоит соблюдать этапы очистки посуды:

Дома должно быть детское средство для мытья бутылочек. Перед стерилизацией посуду обязательно нужно помыть, желательно со специальной щеточкой. При этом воду стоит использовать чистую и качественную. Сейчас ситуация с водой в Украине непредсказуема, поэтому Гриценко советует родителям приобрести специальные таблетки, которые очищают воду. И уже в очищенной жидкости промывать детскую посуду. Следующий этап — стерилизация удобным для вас способом (это может быть микроволновка, стерилизатор, пар, кипяток или мультиварка). Если бутылочка была в контакте с водой, ее нужно оставить при комнатной температуре до полного высыхания и охлаждения.

— Многие родители считают, что стерилизация — эхо прошлого и сегодня это уже не актуально, однако летний период — идеальное время для распространения кишечных инфекций. Поэтому, чтобы уберечь своего малыша, стоит заботиться о его безопасности и проводить стерилизацию посуды, — советует Гриценко.